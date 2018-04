Meghan podría dar la campanada el próximo 19 de mayo y no solo porque va a casarse con uno de los solteros de oro de la realeza. Desde hace varios días, hay un rumor que no deja de sonar con fuerza entre los círculos más próximos a los futuros novios. Muchos apuntan a que la futura duquesa de Sussex tiene todas las papeletas para convertirse en la digna sucesora de Diana de Gales, por encima de Kate Middleton, lo que ha llevado a pensar que Meghan podría sorprender en su enlace luciendo una de las piezas más emblemáticas del joyero familiar de la desaparecida Princesa.

Nadie ha vuelto a llevarla desde que Lady Di se la devolviera a su hermano una vez se hizo oficial su divorcio del Príncipe de Gales en 1993. La mítica ‘tiara Spencer’ nunca fue propiedad de la Princesa, sino un préstamo que primero su padre, y más tarde su hermano, le hizo a Lady Di para que la utilizase como esposa del heredero a la Corona. Sin embargo, la legítima ‘usuaria’ es la esposa del Conde, a quien por cierto, nunca se la ha visto. Quizá sea porque no es de su agrado o porque prefiere no utilizar este tipo de piezas, o solamente porque quiere desvincularse de la imagen de la primera esposa de Charles Spencer quien, como marca la tradición, sí se ‘coronó’ con ella en su boda.

Ha sido la editora de la prestigiosa revista Majesty, Ingrid Seward, quien ha hecho saltar todas las alarmas sobre la posibilidad de que Meghan sorprenda luciendo la tiara Spencer. En declaraciones al portal Us Weekly, Seward aseguró que “la norteamericana podría perfectamente decantarse por esta pieza, ya que es parte de la herencia de Harry” . Una afirmación que ha corroborado el especialista en joyas David Bader, que habitualmente se encarga de algunas de las piezas más exclusivas. Bader, ha revelado a la revista OK! que un miembro de la familia Spencer ha comunicado al príncipe Harry que la diadema está disponible para que Meghan pueda lucirla el día de la boda por deseo expreso del Conde.

Hablan los expertos

A pesar de que los rumores suenan con fuerza y de que son muchos los que querrían ver a Meghan entrando en la Capilla de San Jorge emulando a la Princesa del Pueblo, lo cierto es que la mayoría de los expertos no creen que la joven se ‘corone’ con la Spencer. El motivo es muy sencillo. Lo habitual en estos casos es que la futura novia utilice una de las joyas de la la familia del novio, en este caso de las que la propia reina Isabel o la duquesa de Cornualles pongan a su disposición.

“No creo que Meghan opte por la Spencer, porque va en contra de las normas no escritas que acompañan al uso de las tiaras familiares”, asegura a LOOK Erick Shoonhoven, historiador especializado en joyas. “La Spencer es la diadema de la familia Spencer y ella no se casa con un Spencer, sino con un Windsor, por lo que debería usar una pieza del joyero real”, continúa. “En el caso de Diana, prefirió su tiara familiar porque era una Lady Spencer, pero si la familia no posee este tipo de joya, lo lógico es que la familia política le preste una, tal como pasó con Kate”, sentencia.

Diana no ha sido la única novia que se ha decantado por su diadema familiar, sino que hay otros casos recientes en las monarquías europeas, como el de Stephanie de Lannoy, que prefirió su tiara en lugar de aprovecharse del joyero de la Casa Ducal de Luxemburgo. Sin embargo, el caso de Meghan es complejo porque su familia no posee, a priori, ningún tipo de joya de estas características.

Aunque la reina Isabel no se molestaría porque Meghan llevara su propia tiara, quizás no resultaría demasiado apropiado lucir la de Diana en lugar de una de la Casa Windsor. “Llevar la Spencer en el día más importante de su vida supondría un homenaje a la memoria de la madre de Harry”, asegura Bader. Una declaración que rebate el periodista experto en Casas Reales Rick Evers: “Resultaría muy extraño ver a Meghan con la Spencer. Es decisión de la novia elegir la tiara si su familia posee una, pero en este caso, hasta Diana se la tuvo que pedir a su padre prestada. Sería muy raro y mucho más apropiado lucir una del Joyero Real, o incluso de Camilla”. No obstante, el experto considera que si los rumores son ciertos, a la novia le podría resultar difícil rechazar el supuesto ofrecimiento del hermano de Diana. “Si finalmente el Conde se la ofrece, cómo podría negarse”, asegura.

Aunque le encantaría verla entrando en Windsor con ella sobre la cabeza, la periodista Brittani Barger, experta en realeza del portal Royal Central también duda de que Meghan luzca la Spencer. “Sería muy bonito que se la prestasen, pero creo que llevará una de la colección de la Reina”. Una afirmación con la que se muestra de acuerdo la especialista en Casas Reales e historiadora Victoria Howard. “Es extremadamente improbable que veamos a Meghan con la Spencer. Tradicionalmente las novias llevan la diadema de su familia, y Meghan no es una Spencer. El Conde puede ofrecérsela, aunque lo lógico es que utilice una de la colección de la Reina”.

La historiadora Marlene Koening se muestra categórica. “Los rumores son eso, rumores. Sería injusto seguir poniendo a Meghan bajo el peso de Diana, ella se casa con un miembro de los Windsor, y por ello tiene acceso a muchas tiaras”. La blogger Sophie Ragas coincide en esto y cree que es poco probable que veamos a la exactriz con la tiara de Diana. “Tras el divorcio de Carlos, su hermano le pidió específicamente que se la devolviera porque ella no iba a utilizarla mientras que su esposa tenía el derecho como nueva condesa. Creo que aún mantiene este punto de vista”, declara. Lo cierto es que la actual mujer de Charles Spencer nunca ha lucido, al menos en público, la joya.

Las otras posibilidades

Existen numerosas opciones entre las que Meghan podría elegir para ‘coronarse’ su gran día. Aunque no sería la primera vez que luciera una tiara – ya utilizó una de strass en un baile de graduación- sí que será la primera vez que lo haga de manera oficial y como futuro miembro de la realeza. La reina Isabel tiene una impresionante colección de tiaras, algunas de ellas no han sido vistas en los últimos tiempos y podrían hacer su estelar rentrée.

Aunque se pueda pensar que la monarca está ‘obligada’ a regalarle una tiara a Meghan como ha hecho con sus nueras, lo cierto es que esto es solo una leyenda. La monarca obsequió a las mujeres de sus hijos con una pieza de este tipo, pero no era un regalo, sino un préstamo a largo plazo, salvo en el caso de Sarah Ferguson, que se compró una tiara nueva para ella con la idea de que quedara como herencia para los descendientes del príncipe Andrés y en el de Sophie Rhys-Jones, que se elaboró una a partir de otras pequeñas joyas. A Diana se le legó la Lover’s Knot, pero a su muerte volvió al Joyero Real.

La mayoría de los expertos coinciden en que a pesar de que la norteamericana es una mujer moderna a la que le gusta ‘desafiar’ las tradiciones, probablemente no prescindirá de este accesorio en su gran día. Eso sí, lo más probable es que opte por un modelo sencillo y discreto.

Definitivamante, Meghan no recurrirá a la misma tiara que Kate Middleton, por una razón de peso. Como confirma Marlene Koening, “la diadema Halo de Cartier que utilizó la duquesa de Cambridge se encuentra en Australia y no estará disponible para la fecha del enlace”. En cualquier caso resultaría extraño que la prometida de Harry siguiera la estela de su cuñada en lugar de marcar su propio estilo.

La historiadora apuesta por una de las piezas del joyero real que menos ha sido vista en público, la ‘tiara Teck’. Una diadema que llegó a los Windsor de la mano de la madre de la princesa María Adelaida, duquesa de Teck. Es una tiara de diamantes que combina formas florales con medias lunas y que fue elaborada gracias a la unión de varias joyas que la Princesa heredó de su tía, la duquesa de Gloucester. La diadema la heredó la reina María, que la pasó a su hija Elizabeth, la Reina Madre, hasta que llegó a manos de la actual monarca. La abuela de Harry le ha legado la pieza a Camilla que sería quien se la ofrecería a Meghan, ya que hasta ahora no se le ha visto puesta.

La otra gran favorita es la Strathmore Rose. Una joya muy especial para la Familia Real pero que lleva décadas sin ser vista. Perteneció a la Reina Madre, quien la recibió de su padre como regalo de boda y fue, de hecho, su tiara nupcial. Sería un bonito homenaje a los Windsor si Meghan la escogiese.

Historia de la Spencer

La tiara lleva en la familia Spencer más de un siglo, pero su origen hay que contarlo ‘por partes’. Es una diadema menos ‘pesada’ que otras joyas de la Corona y por eso, además de por la vinculación con su familia es por lo que Diana la escogió como tiara nupcial. Está elaborada en plata, oro y diamantes y tiene un estilo romántico y floral. En 1919, el área central de la joya fue entregada como regalo de boda a Lady Cynthia Hamilton, futura esposa del Vizconde de Althorp y abuelo de Diana. Ella recibió la diadema de otro miembro de la familia, Lady Sarah Spencer, tía abuela del Vizconde, que murió apenas unos meses después de la boda.

Algunos expertos aseguran que los extremos de la diadema fueron legados a Lady Sarah por Frances Manby, la última vizcondesa de Montagu de la que se tiene constancia. Al parecer las piezas pertenecían a una diadema de la aristócrata y pasaron a manos de la hija del 4º conde de Spencer, que se las entregó a Lady Cynthia.

En la década de 1930 el prestigioso joyero Garrard fue el artífice de la reestructuración de la tiara tal como ha llegado a nuestros días. Desde entonces se ha convertido en la tiara preferida de las mujeres de la familia Spencer para el día de su boda. De todas, menos de la madre de la propia Diana. Frances Roche, al igual que su hija haría después, lució en su enlace una tiara de su propia familia, en lugar de cumplir con la tradición y utilizar la Spencer.

Sus otras hijas, Lady Sarah y Lady Jane, sí que se ‘coronaron’ con la Spencer en su gran día, y solo la primera de las tres esposas del presente Conde, Victoria Lockwood, ha lucido la joya. Pese a todo, la actual Condesa tendría todo el derecho a reclamar la tiara, que lleva oculta desde que Diana la luciera por última vez en 1993 y tuviera que devolverla a su hermano tras su divorcio de Carlos en 1996.

Aunque la Spencer ha pasado mucho tiempo en exposiciones dedicadas a la fallecida princesa, en estos momentos está de regreso en Althorp, a la espera de volver a recobrar el protagonismo y el brillo de antaño. Quizás sea coronando a Meghan en su boda, o lo más probable es que ocurra en un futuro enlace de la hija mayor del Conde, la sobrina e it girl de Diana, Lady Kitty Spencer.