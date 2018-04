Carolina de Mónaco no ha sido abuela. Según habían confirmado medios italianos, su hijo menor, Pierre Casiraghi y su nuera, la periodista Beatrice Borromeo habían dado la bienvenida a su segundo hijo con casi cinco semanas de adelanto.

Ha sido la revista Chi quien ha publicado la feliz noticia, junto a unas imágenes del príncipe junto al hijo mayor de la pareja , Stefano, a las puertas del Hospital Princesa Grace de Mónaco. Algunos medios como Vanity Fair han apuntado incluso a que Beatrice ha dado a luz a una niña.

LOOK se ha puesto en contacto con la oficina de prensa del Principado de Mónaco desde donde han declinado hacer declaraciones al respecto, ya que se trata de una cuestión privada de la vida del hijo de la princesa Carolina, que no pertenece de forma directa a la familia principesca. La esposa de Pierre no ha tardado en desmentir esta información. Ha sido a través de su cuenta de twitter, donde la italiana ha criticado a los medios por publicar ‘mentiras’.

La última vez que se vio en público a Pierre y a Beatrice fue en el pasado Baile de la Rosa que se celebró a finales de marzo en Mónaco. La periodista ha mantenido un perfil bajo durante todo su embarazo, de hecho, ni siquiera asistió a la boda religiosa de Christian de Hannover y Alessandra de Osma, en la que pudo verse a Pierre con su hermana Alexandra.

Cuando nazca el bebé, Carolina de Mónaco se convertirá en abuela por quinta vez. La hija de Grace Kelly se estrenó en 2013 con el nacimiento de Sasha, primogénito de Andrea y Tatiana Santo Domingo. Poco después, su hija Carlota daba a luz a Räphael, fruto de su relación con el cómico Gad El Maleh. Andrea volvía a hacerla abuela en 2015 con la llegada de su primera nieta, India y dos años más tarde lo hacía el pequeño, Pierre, con Stefano, a quien llamaban así en homenaje al gran amor de la vida de la Princesa. Por si esto no fuera suficiente , ahora el nuevo vástago de Pierre y Beatrice llena de alegría a Carolina, que volverá a ser abuela en breve por parte de Andrea y muy posiblemente de Carlota. Como suele habitual en la siempre discreta familia Grimaldi, estos embarazos aún no han sido confirmados.

La pareja, que contrajo matrimonio en una romántica ceremonia en las Islas Borromeas hace ya 3 años, tiene ya un hijo, el pequeño Stefano, que nació en febrero de 2017 tras más de 23 horas de parto. De momento, no ha trascendido más información sobre la llegada al mundo del nuevo miembro de la familia Grimaldi y parece que una vez más la discreción va a ser la norma que marque cualquier tipo de anuncio. Estaremos expectantes.