Los secretos que aún no conoces de la boda de Harry y Meghan

Un enlace con aires nostálgicos. Así podría ser la más mediática de las bodas reales de este año. Desde hace unos meses y hasta el próximo 19 de mayo todos los ojos estarán puestos en dos personas y un solo lugar. El príncipe Harry y Meghan Markle y la ciudad de Windsor serán el foco de todas las miradas.

Falta menos de un mes para que la feliz pareja se dé el ‘sí, quiero’ en una ceremonia cuyos detalles se van conociendo poco a poco. Si Meghan se postula ya como la nueva Diana de Gales, su boda no podría sino estar plagada de tributos a la fallecida ‘Princesa del pueblo’. Homenajes a la madre del joven Harry que van desde la elección para el anuncio de su compromiso, el ‘Jardín Hundido’ de Kensignton que se inauguró en honor de Diana, el anillo de pedida, que incluye dos diamantes que pertenecieron a la madre del novio, o la elección de las flores. Todos los detalles del enlace del año parecen un tributo de los futuros duques de Sussex a la princesa de Gales.

Una sortija cargada de significado

No es casual que la sortija que Harry ha escogido para pedir matrimonio a la exactriz esconda un profundo simbolismo. Un anillo que no solo ha sido diseñado por el propio Príncipe, sino que además cuenta con dos diamantes que pertenecieron a su madre. Por si esto no fuera suficiente, la pieza central procede de una mina de Botsuana, el primer país que Harry visitó tras la muerte de Diana y que se ha convertido en uno de los lugares más importantes para la pareja.

El misterio del vestido

Sin duda, uno de los secretos mejor guardados del enlace es el vestido de la novia. Han sido muchos los diseñadores que se han barajado para elaborar el traje que lucirá Meghan en su gran día y casi todas las apuestas dan como favoritos a firmas como Ralph&Russo o a Sarah Burton -artífice del diseño de Kate Middleton-.

Según considera la diseñadora Caroline Arthur, Meghan podría rendir homenaje a la que hubiera sido su suegra con su vestido. Arthur está convencida de que la prometida de Harry se inspirará en uno de los emblemáticos trajes de gala de Lady Di para las líneas básicas de su vestido de novia. Se trata de un look que la Princesa lució en 1996 en Australia y que está firmado por Versace.

Diana entre las flores

Los novios han elegido a Phillippa Craddock como florista oficial para su boda y le han pedido explícitamente que tenga un gesto hacia Lady Di. Como ya es habitual entre los Windsor, el ramo de Meghan habrá de llevar una ramita de mirto, una tradición que data de 1840, cuando la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto. Además, la pareja ha pedido que la capilla de San Jorge esté decorada con rosas blancas , la flor favorita de Diana. Además, habrá también peonias, que son las preferidas de la futura Duquesa.

El pupilo de Testino

Meghan y Harry han encargado a Alexi Lubomirski las fotografías oficiales de su enlace. Fue él quien tomó las primeras imágenes oficiales de la pareja, hace apenas unos meses en Frogmore House. Lumobirski es pupilo de Mario Testino, quien fuera el fotógrafo preferido de Diana de Gales y que se encargase del posado del compromiso de los duques de Cambridge, aunque no de su album de de boda, que corrió a cargo del francés Hugo Burnand.

La elección de Lubomirski no es casual. Es posible que los futuros Duques hubieran preferido a Testino, quien se ganó el cariño y admiración de Lady Di, pero el escándalo por un supuesto caso de acoso sexual ha hecho que no pase por su mejor momento. Pese a todo, con esta decisión, los novios marcan un nuevo camino sin dejar de lado el vínculo con la tradición y el homenaje a la fallecida Princesa.