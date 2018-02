Grave preocupación en Dinamarca. El estado de salud del marido de la Reina ha empeorado de manera alarmante, tanto que toda su familia se encuentra junto a él.

Hace apenas una semana, la Casa Real emitió un comunicado en el que explicaba los motivos del repentino ingreso hospitalario del marido de Margarita de Dinamarca, que tuvo que ser trasladado hasta Copenhage mientras se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Egipto en compañía de unos amigos.

Como aseguraba la nota de prensa: “Su Alteza Real el Príncipe Henrik fue hospitalizado en el Rigshospitalet de la capital danesa el pasado domingo 28 de enero en el departamento de cirugía pulmonar para el examen de un tumor en ventrículo izquierdo. Afortunadamente, el la lesión ha resultado ser benigna. El Príncipe será transferido al área de infecciones para continuar con el tratamiento y una vez finalizado, Su Alteza Real permanecerá en el Castillo de Fredensborg.”

Sin embargo, todo indica que la situación ha cambiado. El estado de salud del Príncipe no parece haber experimentado ninguna mejoría, hasta el punto de que su hijo Federico ha tenido que interrumpir su viaje a Corea del Sur para regresar junto a su padre. Un repentino retorno que ha hecho saltar todas las alarmas sobre la gravedad del estado del consorte danés.

Un nuevo comunicado ha informado sobre la situación, pero no ha dado detalles sobre la condición real del marido de la soberana. “El estado de su Alteza Real el príncipe Henrik lamentablemente ha empeorado mucho. S.A.R. el Príncipe Heredero ha suspendido su estancia en Corea del Sur donde estaba con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno. El Príncipe se dirige a Dinamarca. Por el momento, la Casa Real no dispone de más información”, reza la nota de prensa.

A sus 83 años, Henrik de Dinamarca es, junto a Felipe de Edimburgo, uno de los consortes más polémicos de Europa. El Príncipe, de origen francés, ha dado muchos quebraderos de cabeza a su esposa debido a su incansable lucha por reclamar un papel más importante en la Corona. Un papel que no le corresponde por derecho pero que él insiste en que le corresponde. Hace unos meses, y de manera inédita, la Reina emitió un comunicado en el que hacía público que Henrik padecía demencia, pero no entraba en detalles sobre la gravedad de su dolencia. Ahora parece que su estado de salud es cada vez más delicado y la monarca está cada vez más sola, lo que ha llevado a muchos a pensar que podría ser el momento de abdicar, algo que Margarita no contempla ni probablemente lo haga jamás. “Ser Reina no es algo que se elija”, ha dicho en numerosas ocasiones.