Frank Blanco hizo ayer un inesperado anuncio durante la emisión de ‘Zapeando’. El presentador, que lleva seis años al frente del programa que viste de humor y crítica la sobremesa de La Sexta, se vio obligado a confesar algo que muy pocas personas sabían hasta el momento. «Es complicado porque voy a incumplir una promesa, y es algo que sabe muy poca gente, los del equipo y cuatro más, no lo sabe ni mi madre», comenzaba diciendo el presentador

«A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando, no voy a llegar al programa 2001 que era mi promesa, porque ha llegado la hora de cambiar.» continuaba Frank Blanco, añadiendo en tono jocoso que está harto de que le llamen viejo. «Me voy a ir a otro sitio donde me van a ver como lo que soy, un joven prometedor lleno de talento», decía el presentador, aunque sin desvelar aún su próximo proyecto: «Estoy deseando contaros qué será lo siguiente, lo haré en cuanto pueda».

Aunque aún volverá a sentarse al frente de la mesa de 'Zapeando' este verano, el anuncio de su despedida provocó que colaboradoras como Ana Morgade o Anna Simón apenas pudieran contener las lágrimas.