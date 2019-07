Violeta desvela lo dura que fue su infancia y los problemas con su padre

Violeta Magriñán tiene un carácter muy fuerte y ahora, en una íntima entrevista ha explicado los problemas de infancia que le han marcado la vida

Violeta ha sido, quizá, una de las concursantes más criticadas de la última edición de Supervivientes. Su participación se ha visto truncada por un problema en la vesícula que le ha obligado a regresar a España para tratarse. Y una vez de vuelta, ha querido ser ella misma, a través de una durísima entrevista en la revista Lecturas, la que diera las claves para conocerla mejor.

“En casa he crecido con violencia y gritos” es el titular principal. Habla de su infancia, “el divorcio de mis padres fue muy traumático. Yo me fui con mi padre y mi hermana con mi madre”. Pero a pesar de que tomó ella misma la decisión, las cosas no han sido fáciles “mi padre siempre ha sido muy pasota, él hacía su vida con su pareja y yo prácticamente vivía sola” relata, y añade “desaparecía dos semanas y me tenía que buscar la vida porque la nevera estaba vacía. Se iba de viaje y se olvidaba de mí”.

Con 20 años dejó de vivir con su padre y el final de esa convivencia no fue agradable “me fui de casa demandando a mi padre” confirma, aunque el tiempo ha pasado y las aguas han vuelto a su cauce, “Ahora ya he recuperado la relación con él, todo está bien. Decidí perdonarle porque no me iba a ir a la tumba sin hablarme con mi padre”.

Sin embargo, para su madre, a día de hoy solo tiene buenas palabras: “mi madre es una jabata. Estando separada sacó una de las mejores notas en la oposición de la Comunitat Valenciana”. Y su abuela es uno de sus grandes pilares, “mi abuela siempre me ha dicho que tengo que ser independiente económicamente, que cualquier persona que tenga poder sobre ti, lo va a ejercer. Quiero ser libre”.