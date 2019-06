Chicho Ibáñez Serrador ha fallecido a los 83 años tras una larga enfermedad degenerativa. Repasamos los grandes momentos del maestro de la televisión

Los platós de la televisión en España se van a negro en señal de luto. Chicho Ibáñez Serrador, un símbolo del origen de la pequeña pantalla tal y como la conocemos, ha fallecido a los 83 años debido a complicaciones con una infección de orina y tras largo tiempo sufriendo una enfermedad degenerativa. ‘Historias para no dormir’ o el ‘Un, dos, tres…’ son algunos de los títulos de la televisión española que convirtieron al director en un maestro de la profesión. Término que nunca le gustó, como aseguró al recibir el Goya de Honor por su trayectoria: “siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo”. Por una vez, sus compañeros, que ya le añoran, alzan la voz para decirle que en eso estaba equivocado.

Celoso de su vida privada, Chicho contrajo matrimonio con la modelo argentina Adriana Gardiazábal, aunque solo duró dos años. Fue Diana Nauta la mujer con la que el director tuvo sus dos hijos, Josefina y Alejandro Ibáñez Nauta. Descubre los grandes momentos de Chicho Ibáñez en televisión con nuestra galería de imágenes. | [LEER MÁS: Lara Álvarez y Dani Miralles: fin de una historia de amor]