LOOK habla en exclusiva con los protagonistas de “El Jovencito Frankenstein” en la nueva y delirante adaptación del clásico de Mel Brooks que llega por primera vez a las tablas de Madrid en forma de musical

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que Mel Brooks estrenase la ya mítica cinta en la que, basándose en los personajes del clásico de Mary Shelley, parodiaba el cine de terror de Hollywood de los años 30 y y poco más de una década desde que “El jovencito Frankenstein” llegara a las tablas de Washington de la mano de su creador original. Tras su paso por Broadway y el West End londinense, ahora por fin, llega al madrileño Teatro de La Luz Phillips para convertirse en uno de los mayores éxitos de la temporada.

En uno de los momentos de mayor apogeo de la escena teatral madrileña y bajo la experta dirección de Esteve Ferrer –que vuelve a ponerse al frente de un monstruoso proyecto tras el éxito de “La Familia Addams”-, el clásico de Brooks recupera toda su frescura en el año en el que además se celebra el bicentenario de la publicación del texto original de “Frankenstein”.

Un elenco de excepción con Víctor Ullate Roche en el papel del doctor Frederick ‘Fronkonstin’ a la cabeza, Albert Gràcia como el monstruo, Marta Ribera en el rol de Elizabeth Benning, Cristina Llorente como Inga, Jordi Vidal en el papel del inovidable Igor, Teresa Vallicrosa como Frau Blücher, Pitu Manubens en la piel del inspector Kemp y el ermitaño y Gerard Mínguez como Víctor Frankenstein y Ziggi, prometen un espectáculo sublime a todos los niveles.

LOOK ha hablado en exclusiva con dos de los protagonistas del la obra, Víctor Ullate y Albert Gràcia, que nos han contado algunos de los secretos del musical.

PREGUNTA: ¿Cómo es ponerse del monstruo?

Albert Gràcia: La verdad es que es muy guay. Es un personaje que no estás acostumbrado a hacer y te pide un conjunto de cosas que no es lo habitual en un personaje, te dan un texto, te dan una situación, y es más fácil que si te dicen haz lo mismo pero gruñendo que tienes que transmitir muchas cosas y la verdad es que es guay.

P: ¿Qué es lo que más difícil os ha resultado?

A.G: Lo que más me ha costado es gruñir y no hacerme daño en las cuerdas para después poder hablar y cantar como hago al final del show. También las escenas en las que no tengo conversación, que son la mayoría, porque no tengo nada a lo que agarrarme, solo gruño, hay que escuchar solamente, pero también reaccionar y no hay más.

Víctor Ullate: Este personaje tiene muchas dificultades. Tiene mucho texto, tiene que bailar, tiene muchas canciones, y quieras que no es complicado. Además los textos son difíciles, tienen mucho ritmo y hay que tener mucha articulación en la palabra y quieras que no, eso cuesta.

“V.U: “Frederick se apodera de mí y me envuelve con su vitalidad. Hace que me sienta joven”.

P: ¿Qué os aporta vuestro personaje y qué le aportáis vosotros?

V.U: Me ha aportado vitalidad. Este personaje tiene una vitalidad tremenda. Ya cuando vas cumpliendo una edad piensas, seré capaz, no seré capaz, pero realmente es ponerme la peluca y transformarme. Se apodera de mí y me envuelve con esa vitalidad que tiene. Y realmente espero que dure mucho tiempo y así me seguiré sintiendo joven y hermoso.

A.G: La verdad es que creo que, ahora puede sonar raro pero creo que somos bastante parecidos porque el monstruo de apariencia es como violento pero en el fondo tiene un corazón espectacular y yo me veo un poco igual, tengo una coraza que me hace así como tal pero en el fondo tengo buena alma.

P: ¿Cómo acabasteis en este proyecto?

U: Yo era fan de la peli y sabía que lo iba a hacer Esteve (Ferrer) . No quería perder la oportunidad de presentarme, le llamé por teléfono y le pedí que me incluyera en el cásting. Me lo preparé a conciencia y fui a por todas. Fue uno de los días más felices de mi vida, sabía que iba a haber un antes y un después de este personaje en mi vida, lo estoy disfrutando muchísimo, es maravilloso, tiene un recorrido fantástico.

AG: Lo mío ha sido un poco lo contrario de Víctor. Yo llevaba un tiempo viviendo en Barcelona. Me tiré cuatro años y pico haciendo ‘”El Rey León” y de momento no tenía pensado volver a Madrid porque tenía trabajo allí y me llamaron porque no encontraban monstruo. Me lo pensé y decidí probar. Siempre digo que de los personajes que quería hacer llevo dos cumplidos. Yo quería hacer Bestia y Pumba y me propusieron monstruo y pensé, pues bueno, me voy a especializar en bichos raros y ya está. Vine al cásting a divertirme y no encontré mucha dificultad salvo el tema del claqué.

P: Uno de los aspectos que más llama la atención de la obra es la relación de amor de Elizabeth con el monstruo, que en el fondo es todo ternura. ¿Cómo habéis trabajado esta cuestión?

A.G: La relación con Elizabeth la verdad es que me dejo abducir por la calidad de Marta que en escena te da todo. Ella se abre en canal. Solo tienes que observarla y te enamora. Tiene un algo que te lleva a cogerle este amor, cariño, no sé, llámale como quieras, esta cosa que te deja perplejo, solo mirándola ya tienes el 80 % del trabajo hecho.

P: ¿Es difícil hacer reír a la gente?

VU: Sí, es difícil, depende también del público que tengas. Hay públicos que son más apagados, otros que son más entregados. Hay que tener muy claro el tempo de comedia, si te retrasas un poco en el tempo al final matas el ‘gag’ y por eso hay que ser muy preciso, muy disciplinado, para conseguir que el público se ría todas las noches. Sobre todo no llegar a caer en la mecanización, porque ahí es cuando pierde frescura y verdad.

“Hoy por hoy podemos decir que tenemos un nivel muy alto de musicales. Sabemos como trabajar el musical”.

P: ¿Está viviendo España una época dorada en materia de musicales?

AG: Creo que se está empezando. Aquí nos parece que ya es la panacea y estamos empezando a que las cosas se vayan haciendo bien. Creo que nos falta, nos falta mucho. Creo que es más a nivel de aprendizaje del espectador, que en otros sitios hay mucha variedad. Y es como el teatro, tienes que ir a ver de todo, te guste más o te guste menos para después tener una calidad. Hay que ir a ver muchas cosas para poder entrar a un nivel de cultura de musical que nos permita también a nosotros representar espectáculos que son para gente muy de musical. Hace tiempo se hizo “Spamallot” –Víctor estaba- que no terminó de arrancar y creo que es un musical como la copa de un pino, lo que pasa que es muy difícil también para el actor, pero nos faltaba aprendizaje de musical, el público era muy novato y estas cosas no se terminan de apreciar. Ir a ver un ‘espectáculo fácil’ como puede ser “El Rey león”, que tiene color, una visualización muy grande, es más fácil para el público. Cuando hay que mirar más el detalle, las cosas pequeñas… es cuando al público se le escapa. Es como los libros; hay libros de lectura más sencilla y otros que hay que leer un capítulo varias veces para poder entenderlo. Creo que estamos aprendiendo y que estamos en buen camino.

VU: Creo que son espectáculos muy complejos porque hay que engranar la partitura con el guion y son espectáculos difíciles para todos los sectores que nos dedicamos a ello, no solo para los actores. Como hay más espectáculos, la gente se está formando más y eso hace que el espectáculo ya llegue un momento que engrane completamente. Hoy por hoy podemos decir que tenemos un nivel muy alto de musicales. Sabemos como trabajar el musical.

A.G: “Siempre se ha dicho que hacer reír es más difícil que hacer llorar y estos espectáculos tienen una complejidad mayor.”

P: Este es de los pocos musicales con un punto de humor. ¿Esto es positivo?

VU: A la gente le encanta reírse, además al público latino le encanta venir al teatro a pasarlo bien. Siempre deberíamos de tener un musical así de comedia en cartelera, porque la gente los recibe de maravilla y se vuelca completamente.

AG: Es más difícil a nivel de interpretación. Siempre se ha dicho que hacer reír es más difícil que hacer llorar y estos espectáculos tienen una complejidad mayor, porque el tempo de gag es muy importante, pero va dentro de una partitura, dentro de una coreografía. Es un espectáculo que vienes a reírte, a disfrutar, a pasar una noche divertida.

P: El musical tiene un ritmo frenético. ¿Cuál es el secreto para estar tan forma?

VU: Cuidarse mucho, vigilar la alimentación, evitar los fríos y sobre todo intentar que cada día sea algo diferente, vivirlo sin perder la ilusión de estar haciendo algo tan bonito.

P: ¿Cómo está siendo la acogida del público?

AG: Yo creo que muy buena. El que viene sale encantado. Creo que la respuesta es muy buena.

“Me gustan los personajes raros, a mí hacer de galán no me va”

P: ¿Qué sueños, a nivel de interpretación, os quedan por cumplir?

AG: Quería haber sido Valjean en “Los Miserables” pero no pude porque estaba haciendo de Bestia y el otro sueño era hacer de Fantasma, pero son palabras mayores. Al margen de esto siempre hay papelitos de estos que vas a ver a Londres, por ejemplo, Aladdin, el genio sería brutal, pero necesitas un flow que probablemente yo no tenga. Me gustan los personajes raros. A mí hacer de galán no me va.

VU: Yo sueño con seguir trabajando de lo que me gusta. El otro día vi que se está haciendo “Tootsie” en Broadway. Siempre me veo más dentro de la comedia. Me encanta ver al público reírse. Me hace muy feliz.

P: ¿En algún momento habéis sentido presión por llevar a las tablas un clásico como este? ¿Os ha pesado que el público pueda haber visto la película?

VU: No, para nada. Realmente nunca he sentido esa presión. Un actor no puede sentirse como que le pesa que hay un clásico detrás. Tiene que hacer su propio trabajo. Intentar poner su alma dentro del personaje y hacerlo lo mejor posible. Y si la gente piensa eso a lo mejor no has conseguido llegar al mismo nivel de la película. Yo creo que sí lo hemos conseguido, de hecho mucha gente viene a ver el espectáculo y nos dice que el alma de la película está dentro del espectáculo.

AG: Es un clásico, pero Mel Brooks fue muy listo y no tiene nada que ver con la peli. Lo tiene todo lo de la peli pero no tiene nada que ver con la peli. La primera parte, los primeros treinta minutos son numerazo tras numerazo al estilo de Broadway que en la película no está.

VU : Es un sueño poder hacer un espectáculo como este y pasárnoslo tan bien

Puedes hacerte con las entradas del musical a través de su página web y asistir en diferentes sesiones de martes a domingo en el teatro EDP de Gran Vía. ● | [LEER MÁS: Desmontamos la ‘máscara’ de la reina Letizia]