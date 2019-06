Se ha dado por hecho que Vania había acudido a la ceremonia y lo cierto es que sí fue de boda pero no a la de Sergio Ramos y Pilar Rubio

No. Por mucho que se haya escrito sobre el vestido de Vania Millán en la que ha sido la boda del año, LOOK puede confirmar que no acudió ni a la ceremonia, ni a la fiesta. Ni siquiera estuvo en Sevilla. No fue una decisión de última hora, Vania tenía otros planes y continúo con ellos. Se desconoce si estaba invitada, pero a juzgar por su presencia en la despedida de soltera de Pilar Rubio todo parecía indicar que así era. Ahora queda la duda.

Jugando al despiste

Sin embargo, Vania Millán si se vistió de boda, pero acudió a una que nada tenía que ver con la de la presentadora y el defensa blanco. Y fue precisamente el vestido con el que asistió el que hizo creer que a pesar de no haber posado en la puerta de la Catedral de Sevilla si había asistido.

Pocos minutos antes de que empezara la ceremonia la ex Miss subía a sus redes sociales fotos con su vestido, que además cumplía con la normativa de colores que habían pedido los novios y no dudó en utilizar los hastag #boda y #friends, sin especificar más. Esto provocó el malentendido, puesto que prácticamente todo el mundo dio por hecho que había acudido a la gran fiesta. Sin embargo, en el Instagram de su actual pareja, el doctor Julián Bayón, se puede como la boda a la que si fueron era otra y los novios nada tenían que ver con Sergio y Pilar.

El vestido

Con lo que quizá no contó Vania cuando compartió su look fue con que todos los titulares la unirían inevitablemente con Lorena Gómez, actual pareja de Rene Ramos, ex marido de la modelo. Y es que se trataba de un vestido gris oscuro creación de Juana Martín que la cantante había utilizado para su última actuación en televisión.

¿Quiso Vania hacer creer a sus seguidores que estaba en la boda de Sergio y Pilar?, ¿era conocedora de que ese vestido ya lo había lucido Lorena Gómez? Solo ella conoce la respuesta a estas preguntas. Lo que su puede confirmar este medio es que no puso un pie en la boda de Sergio y Pilar, puedes además de haber podido comprobar que estaba en otro enlace, ha sido confirmado por fuentes muy cercanas a los recién casados. [LEER MÁS: Rosalía, el fichaje frustrado de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio]