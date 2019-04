Toño Sanchís se ha pronunciado acerca de que la casa en la que todavía vive ya sea propiedad de Belén Esteban

Tras perder su casa, que finalmente ha sido para Belén Esteban, Toño Sanchís ha concedido su primera entrevista a la revista Corazón, en la que a pesar de reconocer que pasa por un momento complicado, no ha dudado en volver a cargar contra la que durante mucho tiempo fue parte importante de su vida.

Para el representante, la intención de Belén fue siempre la misma: “Cuando entendí que había una sentencia que no iba a poder reconducir, busqué alternativas para no perder mi casa… todo fue rechazado porque ella no quería dinero. Su única obsesión era quitarme la casa, porque pensaba que eso sería una humillación para mí“.

Al igual que Belén Esteban, Toño Sanchís pasó horas muy complicadas durante el final de la puja: “El día de la subasta fue horrible. Se alargó más de lo esperado y con eso la angustia fue mayor. Al terminar sentí un gran dolor pero también la sensación de que todo se había terminado, por fin”.

A pesar de la felicidad de Belén Esteban, para Toño no es una derrota ya que ha podido zanjar muchos de sus problemas a pesar de perder la casa: “Mis abogados dicen que debo estar muy satisfecho. Con esta operación he cubierto la hipoteca y he pagado la deuda contraída con Belén, menos las costas. También he evitado problemas a la administradora de la empresa.”

Sobre su mujer y su matrimonio el músico es muy claro y asegura que en ningún momento se ha tambaleado su relación. Toño reconoce que, cuando todo saltó por los aires, Lorena le pidió explicaciones pero una vez él se las dio ella le entendió perfectamente.

Además, Toño repite que él se siente una víctima de Belén y pone en duda el amor que su exrepresentada siente por el que en solo unos meses se convertirá en su segundo marido.