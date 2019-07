Toñi Moreno, contundente, a la familia que estafó: «si es así, que con su pan se lo coman»

Toñi Moreno ya se había pronunciado en las redes sociales, pero ahora lo ha hecho en directo, en ‘El programa del verano’. La presentadora le ha contado a Joaquín Prat todo lo que se le ha pasado por la cabeza tras conocer que Dolores López Millán, una mujer que llamó pidiendo ayuda al programa ‘Entre todos’ de TVE, que ella misma presentaba, está acusada de una presunta estafa cercana al medio millón de euros.

«No puedes dejar de ayudar porque haya alguien que pueda ser un presunto estafador», ha dicho Toñi, que asegura que el programa pidió a la familia los documentos que acreditaban su mala situación económica. «A Loli me la creí y, viendo ahora las imágenes, creo que en ese momento Loli era de verdad, necesitaba ese andador y el dinero para las terapias, pero en un momento del camino, según mi teoría, se perdió«.

Una gran decepción que, sin embargo, no le ha hecho perder la fe en las personas. «Creo que se han aprovechado de a buena voluntad de las personas. Está en ti decir: ‘necesito esto y se acabó, no tengo que aprovecharme’. Para mí ha sido un día de pena porque no me esperaba esa reacción a una mujer a la que yo me creí ciegamente. Si es así, que con su pan se lo coma. Tendrá que responder ante todas las personas que han ayudado. Pero no vas a dejar de ayudar porque haya un garbanzo negro«, ha sentenciado Toñi Moreno.

Dolores López acudió a ‘Entre Todos’, desesperada, pidiendo ayuda para su marido, que se encontraba en silla de ruedas tras sufrir un accidente de moto. Solicitaban 5.000 euros para un andador y continuar con su tratamiento médico y para sorpresa de todos, lograron conseguir 21.000 euros gracias a 100 donaciones.

Una de estas donaciones provenía de una madrileña que aquel día quiso aportar 1.000 euros, sin embargo, ahí no acabó todo. Dolores y su hija contactaron ella y a través de supuestas mentiras le sacaron 375.000 euros. Pero lo más dramático llegó después y fue cuando se comenzaron a inventar diferentes muertes. Supuestamente, falleció el marido, ella murió de un infarto y su hija fue violada, quien se quedó embarazada y, además, fue contagiada de sida. Una historia que mantuvieron hasta el final y que les ha llevado a estar contra las cuerdas.