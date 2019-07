El motivo por el que Toñi Moreno no quiere hablar de su embarazo

Toñi Moreno está esperando su primer hijo y, aunque no lo oculta, quiere llevarlo con discreción y que se respete su privacidad

Toñi Moreno está esperando su primer hijo. Así lo confirmó ella misma a través de un sincero vídeo en Instagram después de que la Revista Lecturas lo desvelase, pero la andaluza no quiere hacer de su nuevo estado un tema de debate.

Ayer la presentadora acudió al desfile de Agatha Ruiz de la Prada y aprovechó para sincerarse con sus compañeros de la prensa acerca de lo que sintió al publicarse la noticia y de cómo espera vivir la maternidad: «Yo estoy feliz, pero viví el momento con mucha prudencia. Cuando salió la noticia no me puse muy contenta porque quería contarlo a los tres o cuatro meses. No quiero hablar más de mi embarazo porque es algo mío y no voy a presentarlo ni nada.»

La conductora de ‘Hombres, Mujeres y Viceversa’ confesó que no suele acudir a eventos, pero su amistad con la diseñadora más colorida de la pasarela le hizo querer estar allí para apoyarla: «A Agatha tenía que venir porque la adoro, me parece una mujer con una creatividad inigualable. Lo que me apetece es estar tranquila pero se lo debo…».

Además, Toñi comentó cómo lo está llevando, aseguró que es un sueño hecho realidad y tuvo un generoso reconocimiento para las mujeres que no cuentan con las mismas comodidades que ella. «Estoy muy contenta, es una buena noticia, un sueño muy perseguido. Ahora a cuidarse y estar tranquila. Lo estoy llevando bien, el programa lo llevo bien porque solo es una hora… tampoco estoy en la mina. Ahora me acuerdo de las mujeres que tienen que desempeñar otro trabajo y soy una afortunada». | [LEER MÁS: La decisión de Haya de Jordania que jamás debió haberse pasado por alto]