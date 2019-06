Terelu Campos sufre al recordar las imágenes de su pasado en 'Sálvame' y prefiere no verlas. Deja clara su intención de volver a la televisión más pronto que tarde y mantiene un cara a cara con su hermana Carmen Borrego.

Aunque parezca mentira, hay vida más allá de la gran boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Mientras la pareja se daba el sí quiero en Sevilla, Terelu Campos se sentaba de nuevo en el plató. Elegía ‘Viva la Vida’ para sincerarse sobre todos los asuntos que le atañen: su polémica salida de ‘Sálvame’, la boda de Belén Esteban, su situación financiera o su futuro en televisión.

La colaboradora no quiere ni oír hablar de su abandono de Sálvame porque le causa mucho dolor:»Me resulta doloroso. No me gusta regodearme en el dolor y en las situaciones que fueron desagradables. «Me niego a quedarme con esa imagen de ‘Sálvame’. Eso no resume mi vida en ‘Sálvame’, no es justo además», ha comentado.

“Me duele porque él me conoce. Siempre he tenido una buena relación con él. Me causa dolor porque viene de alguien que a mí me importa”, ha confesado la colaboradora.https://t.co/3zy1gIJmqz — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 15, 2019



Terelu ha dicho que «no tenía nada premeditado», así como que «hay un momento en la vida en el que yo he pensado en mí, me vi que no era capaz de seguir». Lo que tiene claro la hija de María Teresa es que no se arrepiente en absoluto de haberse marchado del programa de Telecinco porque «tengo un respaldo, no solo sentimental sino también económico».

La mayor de las Campos ha confesado que sigue trabajando para la productora de ‘Sálvame’ y que tiene en mente volver pronto: «Hay propuestas, no una sino varias. Y eso me crea muchísima ilusión. Hablo de proyectos, no voy a decir donde, pero para mí esta es mi casa».