Han pasado cinco meses desde que Terelu Campos se sometió a una doble mastectomía que le ha cambiado la vida para siempre y, poco a poco, está volviendo a sus rutinas. Si algo ha dejado claro en su última entrevista, que ha concedido a la revista ‘Diez Minutos’, es que nunca volverá a ser la de antes, ya que asegura que tras “una experiencia así, yo creo que no vuelves a ser la misma”. Sin embargo, y aunque ha vivido un auténtico “calvario” en el que “ha habido momentos en los que pensé que no podía con ello”, está muy contenta de seguir viva y poder continuar disfrutando de su familia y sus amigos.

Eso sí, tiene muy claro que en esta segunda oportunidad que le ha dado la vida no tienen cabida los hombres. “He decidido, y lo tengo muy claro, que no voy a tener pareja nunca más. Creo que, en ese sentido, mi vida se acabó”, afirma Terelu al citado medio. Entre los motivos que le han llevado a tomar esta tajante decisión se encuentra el hecho de que no se ve capaz de desnudarse delante de un hombre y que le da “muchísima pereza un tío. Y no sólo por la cuestión física. Antes tampoco me apetecía”.

De momento, está centrada en su vuelta al trabajo y en su recuperación. Si bien tiene buena parte del camino andado, todavía le queda someterse una última intervención, “una cosa menor”, la describe ella. “Simplemente es quitarme grasa del abdomen, que es el único sitio en el que me queda, para ponérmela en el pecho. ¡Mira! Nunca pensé que estar gordita me viniera bien”, llega a bromear.

Pero no solo habla de ella misma en esta entrevista, sino también de su hija Alejandra, a quien ha intentado proteger durante su enfermedad, "para mi siempre será mi bebé", dice, y de su madre, María Teresa Campos, que reconoce que está un poco enfadada "porque la gente pueda pensar que ella se ha ido". De hecho, Terelu asegura que ella "no se ha ido" y que volverá a la pequeña pantalla, "espero que no tardando mucho lo veáis", cuenta.