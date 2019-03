Tamara Gorro vuelve a reivindicarse con otro desnudo integral

Tamara Gorro se ha quitado la ropa con una foto que está revolucionando las redes y que muestra su lado más sensual.

Tamara Gorro es una mujer sin complejos y que no tiene miedo de abrirse en canal a sus seguidores. A través de su Instagram cuenta su día a día con pelos y señales: su faceta como madre, sus entrenamientos, su vida familiar, los momentos junto a Ezequiel Garay… y sus desnudos. La extronista de ‘MYHYV’ ha vuelto a subir una fotografía completamente desnuda y que ya supera los 30.000 ‘me gusta’ en poco menos de una hora.

Rodeada de naturaleza y sin ropa, una imagen que inspira libertad, la misma por la que pelea Tamara Gorro. Y es que no es la primera vez que sube una foto desnuda. A finales de septiembre del 2018 colgó otra instantánea muy similar para reivindicarse: “Mujer en libertad. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre”, escribía por aquel entonces. La segoviana nunca ha ocultado su batalla y sus ganas por defender el feminismo y no ha tenido problema en enfrentarse con algunas seguidoras.

Como decíamos al comienzo del artículo, Tamara Gorro ha conseguido crear una especie de hábitat entre ella y sus seguidores, a los que denomina cariñosamente como 'familia virtual'. A través de sus cuentas en redes sociales les da consejos, les cuenta vivencias y comparte fotos de sus dos adorables hijos, Shaila y Antonio. Junto al futbolista del Valencia ha logrado encontrar una estabilidad sentimental digna de elogio y los cuatro no pueden ser más felices.