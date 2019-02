Tamara Gorro se cansa de las críticas y responde con dureza a quienes la critican para después dar una lección de feminismo con la que ha puesto los puntos sobre las íes

Es de sobra conocida la faceta como instagramer de Tamara Gorro. A través de su cuenta se comunica a diario con su ‘familia virtual’, como bautizó a sus seguidores. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, sus últimas historias han roto la armonía y buena sintonía que suele mostrar la extronista, que ha explotado a raíz de las críticas recibidas. La mujer de Ezequiel Garay se ha hartado y, sin pelos en la lengua, ha puesto los puntos sobre las íes a quienes han arremetido contra ella por -supuestamente- haberse sometido a un cambio estético en sus cejas.

Sentada en su sofá, sin arreglar y con el sonido de fondo del partido de fútbol que disputaron Real Madrid y Barcelona, Tamara Gorro ha hecho varios vídeos en los que se dirige a sus detractoras: “¿Por qué sois tan pesadas? No me canso de repetir que por qué no nos criticamos un poco menos. Que si me he pinchado la oreja, como si me pincho el culete, ¿qué os importa? Vamos a criticarnos un poco menos. A lo mejor vosotras tenéis un grano en el culo y yo no me meto con él”. Es mi vida y soy feliz, me tenéis hasta el gorro porque sois muy pesadas, tenéis que quereros un poco más y dejar a la gente que sea feliz con sus defectos y sus virtudes porque a mí no me ofende pero a lo mejor a otras personas sí”.

Tras una primera parte, la colaboradora ha seguido con su reflexión y ha protagonizado un alegato feminista vestido de consejo a quienes la critican: “Si vosotras, esas que criticáis, enseñáis a vuestras sobrinas, primas hijas… a lo mismo, si por cada cosa que veis de una mujer que consideráis defecto, ¿qué van a hacer cuando sean mayores? Criticar. Hay que enseñar valores. Y si quieres criticar lo haces en privado y no públicamente porque la niña tiene que saber que eso no hay que hacerlo y porque a lo mejor ella de mayor tiene un defecto y no le gustaría que le criticasen”.

