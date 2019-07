Susanna Griso vuelve al trabajo tras la repentina muerte de su hermana

Después de un fin de semana durísimo en el que ha tenido que enterrar a su hermana, Susanna Griso ha retomado su actividad al frente de 'Espejo Público'.

Susanna Griso ha retomado su puesto al frente de ‘Espejo Público’, el magacín de actualidad que conduce todas las mañanas, después de un fin de semana de luto en el que ha dicho adiós a su hermana mayor tras sufrir un infarto. La presentadora se enteraba del fallecimiento el pasado jueves 27 de junio, mientras trabajaba y abandonó a toda prisa el programa.

Grisó viajó de inmediato a Barcelona para estar junto a sus familiares. Ha sido este pasado domingo cuando todos sus seres queridos se han reunido en San Cugat para dar el último adiós a la hermana de Susanna en un funeral por su memoria. Hasta allí se desplazaron rostros conocidos como la alcaldesa, Ada Colau, o el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras Margenat, que no perdieron la oportunidad de estar junto a la catalana.

Pese a estar atravesando unos días muy difíciles a nivel emocional, Susanna Griso no ha querido faltar a su cita con el trabajo. Son los últimos días antes de disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano en las que se verá obligada a resetear y a relajar su mente tras este inesperado disgusto. Por ejemplo, su competidora en televisión, Ana Rosa Quintana, ya se encuentra en sus días de asueto. La presentadora de Telecinco quiso dar un mensaje de aliento a Griso antes de marcharse.

Curiosamente, hace algún tiempo, Susanna Griso habló de la importancia de sus hermanas en su vida: «Soy la pequeña de siete, tengo cuatro hermanas mayores y ellas, por su generación y por haber vivido en una etapa distinta, renunciaron a sus carreras que retomaron tiempo después. Yo he intentado siempre hacer todo lo contrario, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja y la maternidad. De alguna manera, ellas me han servido como espejo cóncavo de lo que yo no quería hacer. De alguna manera tengo que agradecerles ese ejemplo».