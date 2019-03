Susanna Griso desvela el sorprendente puesto de trabajo que rechazó en el pasado

Susanna Griso ha dejado boquiabiertos a todos sus compañeros de 'Espejo Público' al contar que estuvo siendo tanteada por un equipo de fútbol

Susanna Griso lleva desde 1998 apareciendo a diario en televisión, primero como presentadora de Informativos y, desde el 2006 como conductora de ‘Espejo Público’. Tras tanto tiempo frente a la cámara, el rostro de la catalana se ha convertido en uno de los más conocidos de la televisión actual y tiene un público fiel que no entendería las mañanas sin ella.

Ayer la presentadora desveló que hace tiempo recibió una oferta laboral por parte del Barça. El Fútbol Club Barcelona trató de ficharla para ocupar un cargo en el consejo de comunicación. “A mí me han tentado para ser jefa de comunicación del Barcelona en el pasado. Ahí dudé… No, la verdad es que no dudé. Me gusta mucho lo que hago y no me lo planteo”.

La confesión llegó después de que los rumores apuntaran a la periodista como posible número dos en las listas de Manuel Valls para el Ayuntamiento de Barcelona, algo que la propia Griso negó de manera tajante, asegurando que jamás saltaría al ruedo político.