Corinna ha enviado al juez un comunicado en el que sale en defensa de Villarejo y ataca a Sanz Roldán.

El rey Juan Carlos da carpetazo a uno de sus frentes abiertos. El Supremo ha archivado la querella interpuesta por Izquierda Unida y el PCE contra el padre de Felipe VI por trece presuntos delitos que se fundamentada en las conversaciones entre el excomisario José Villarejo y Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

La Sala Segunda del Supremo considera que los hechos que se recogen en la querella ya fueron investigados por la Audiencia Nacional en una pieza del caso Tándem y posteriormente archivados al no encontrarse indicios de delito, ya que se produjeron en un periodo en que el monarca se encontraba amparado por la inviolabilidad. En aquel momento, don Juan Carlos solo podría haber sido investigado por el Tribunal Supremo pero no se recurrió, de manera que ahora no hay indicios para admitirlo a trámite.

Aunque han pasado seis años desde entonces, Corinna ha querido enviar un comunicado en el que aclara su relación tanto con el excomisario Villarejo como con Félix Sanz Roldán. “Hago esta declaración jurada en apoyo de la defensa de José Manuel Villarejo Pérez en el caso contra él por calumnias”, empieza el texto. La que fuera ‘amiga entrañable’ del rey Juan Carlos ha dado total veracidad a las declaraciones del excomisario: “as declaraciones del señor Villarejo se relacionan con asuntos que me han ocurrido a mí personalmente”.

En esta nueva declaración, fechada el fechada el pasado 9 de abril en Londres, la danesa arremete contra Félix Sanz Roldán y asegura haberse sentido amenazada, ya que, a raíz de que se hiciera pública su amistad con don Juan Carlos, el director del CNI le dijo que "no podía garantizar su seguridad y la de sus hijos".