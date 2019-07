. La audiencia de 'Supervivientes' clama la peruana después de protagonizar unas sorprendentes declaraciones porque extraña a una concursante con la que no ha podido tener más trifulcas

Recta final de ‘Supervivientes’. Ya solo quedan dos galas para conocer qué concursante se lleva el jugoso premio final, este jueves por la noche serán Mónica Hoyos y Fabio Colloricchio quien se juegue la expulsión, eclipsados inevitablemente por la figura de Isabel Pantoja. La tonadillera aterriza en el plató con mucho que contar y tras una llegada a España polémica que confirmó el trato de favor que le ha dado el programa desde el comienzo.

Unas horas antes, Lara Álvarez pedía a los concursantes que hicieran un balance de su paso por el concurso. Cuando llegó el turno de Hoyos, la peruana hizo una reflexión que pilló a contrapié a más de uno, en la que se acordó de Pantoja, con quien ha tenido sus más y sus menos en la isla: «¡Cuánto te echo de menos… aunque sea para discutir. Además, que para mí eras la mejor superviviente», decía con los ojos vidriosos.

Mónica Hoyos está muy apenada por el abandono de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’: «Sí, lo reconozco. Es oficial. Echo de menos a Isabel. A pesar de que a veces… sí no, no sí, me había acostumbrada a tenerla al lado. Era mi ‘partner’. Igual que Omar tiene a Albert o Fabio a Mahi, pues yo la tenía a ella. Pero ahora estoy sola. Me quedo descolgada, como siempre. La echo mucho de menos. Han sido tres meses juntas… y nos tenemos que separar justo ahora«.

Monica diciendo que echa d menos a Pantomima… Lo que faltaba! No se puede ser mas falsa! #SVÚltimaHora #Supervivientes #Superviviventes2019 #SomosLaAudiencia10JL — Anna PG (@GuiraoPuig) July 10, 2019

Enseguida, las redes sociales se han echado encima suya y la han tildado de 'falsa' o 'hipócrita'. La audiencia le ha recordado algunos episodios, como cuando llamó a la artista «mala persona», «hija de puta» y «sinvergüenza». Los ánimos en 'Supervivientes' están que arden y la gala de esta noche promete y mucho.