Miriam Saavedra hace las maletas y pone rumbo a Honduras para ejercer como fantasma del pasado y, de paso, evaluar la concordia entre su ex y su peor enemiga. ¿Habrá reconciliación o seguirán su cruda guerra?

Una de las grandes sorpresas que está dejando esta edición de ‘Supervivientes’ es la buena sintonía existente entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Después de años en pie de guerra y tirándose los trastos a la cabeza, parece que han tenido que viajar a Honduras y convivir 24 horas al día para suavizar sus discrepancias. En las últimas semanas reina la cordialidad, la concordia y la tranquilidad entre ellos. Sin embargo, puede que les vaya a durar poco ya que Miriam Saavedra ha anunciado durante la última ‘Conexión Honduras’ que va a viajar a la isla en calidad de fantasma del pasado.

Fue la propia peruana quien confirmó durante la última gala, ‘Conexión Honduras’ que en breve partirá hacia la isla para hacer una visita a los concursantes, en calidad de fantasma del futuro. ¿Significa esto que vaya a terminar la paz entre Hoyos y Lozano? No necesariamente, pero sí que la pone en jaque. No hay que olvidar que este particular triángulo amorosos lleva años protagonizando dimes y diretes, cruces de acusaciones y muchas horas de televisión.

En una conversación con Chelo García Cortés y Oto Vans, entre otros, Carlos Lozano desveló que todavía no se había recuperado de la ruptura con Miriam Saavedra porque es algo “que tarda mucho tiempo en curarse”. Tampoco hay que olvidar que durante la última edición de GH VIP, Miriam y Mónica tuvieron muchas dificultades para convivir. Su presencia en Honduras dará mucho que hablar, no cabe duda. | [LEER MÁS: La otra consecuencia de la retirada de don Juan Carlos].