La mentira de la lata de chopped por prescripción médica no ha sido la única. En tan solo un mes de 'Supervivientes', Isabel Pantoja ha quedado en evidencia en varias ocasiones.

Isabel Pantoja se está llevando por mérito propio todo el foco en esta edición de ‘Supervivientes’. Obligada a reinventarse y sacar lo mejor de sí misma y a sacar fuerzas de flaqueza para hacer frente a las condiciones extremas que plantea tan sumo reto, la tonadillera se está abriendo más que nunca. Pero sus declaraciones no siempre van ligadas a la verdad absoluta y así ha quedado demostrado. En tan solo un mes de concurso hay varios ejemplos de palabras suyas que al tiempo han sido contradichas.

La relación de altibajos con Chelo García Cortés, la disputa con Carlos Lozano o su acercamiento a Colate Vallejo-Nágera han sido algunos de los episodios que ha protagonizado, pero uno de sus peores momentos y donde más atacada se sintió fue con el asunto de la famosa lata de chopped. Isabel Pantoja fue acusada de robársela a un compañero y ella primero dijo que se la había recomendado el doctor por prescripción médica.

“El director me acaba de decir que la organización nunca le ha dado una lata de comida”, decía Jorge Javier en una de las galas. “La lata la cogió de nuestro saco y la metió en el suyo”, afirmó Colate. Sin embargo, Pantoja no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer: “necesitaba proteínas porque me iba a hacer una analítica, me la mandó el doctor”.

“No le ha dado ninguna lata, ni siquiera el médico, que lo ha confirmado en estos momentos. Esa prescripción no es cierta”, concluía el presentador. Pero después confesó que se la había encontrado tirada en la arena porque se le había caído a otro concursante del que no reveló su identidad. Finalmente, la organización del programa concluyó que la cantante no había robado el ya famoso chopped.

Las mentiras de la tonadillera

Las contradicciones de Isabel Pantoja no terminan ahí. Otro capítulo polémico durante este mes en ‘Supervivientes’ ha sido su conversación con Chelo en la que hablaba de manera despectiva del exmarido de su hija, Alejandro Albalá y de la madre del cántabro, Paz Guerra. De hecho, queriendo sin querer, dijo que había denunciado al joven.

Sus palabras han reabierto viejas rencillas pendientes: “Es un jeta de mierda. Le tengo una pedazo de demanda que se van a cagar. Dice que tiene tres casas, ¿no? Pues me va a tener que dar una. A la fea esa la hundo con dos frases nada más”, comentó refiriéndose a la progenitora de Albalá. Al hilo de esto, la periodista Sandra Aladro ha desvelado en ‘El Programa de Ana Rosa’ que es mentira y que no hay ninguna demanda por parte de Pantoja.

40 días en 'Supervivientes' dan para mentir mucho y bien y así lo revelamos a continuación. Y es que durante su nominación con Albert pidió que fuese salvado después de haber reñido con él. Albert se salvó, lo festejó y cuando se salvó a Chelo ella la abrazó y dio las gracias a sus fans por haberla salvado cuando toda la semana había hecho campaña por el alicantino. Son solo algunos ejemplos de las mentiras que Isabel Pantoja está dejando en Honduras.