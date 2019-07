El pasado 19 de julio tuvo lugar en una conocida discoteca de Madrid la gran fiesta de despedida de ‘Supervivientes’. Tras proclamarse Omar Montes como ganador de la edición de 2019, en un ajustado duelo con Albert, era el momento de que todos los concursantes y colaboradores dejaran sus diferencias a un lado, al menos unas horas, y disfrutasen de una merecida celebración. Este año, el reality ha estado marcado por unos datos de audiencia de récord, gracias en buena medida a la participación histórica de Isabel Pantoja. Quizá por ello, la tonadillera quiso resarcirse de haber tenido que abandonar el concurso en puertas de la final por problemas de salud, para convertirse, durante esa noche, en la ‘ganadora moral’ de ‘Supervivientes’.

Radiante, feliz y rejuvenecida con un look en blanco y negro de lo más favorecedor, la cantante se subió al escenario para dar un discurso al más puro estilo Pantoja y, cómo no, se arrancó con uno de los temas que más triunfan entre el público, 'Perdona si te hago llorar', lo que desató la locura en la sala. Pincha en la galería y no te pierdas las imágenes de los invitados a la fiesta.