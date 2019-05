El concurso de Aneth ha estado en entredicho aún después de su expulsión. Kathy Sandoval, amiga de Isa Pantoja y de la propia Aneth, se despacha a gusto contra la ya exconcursante de 'Supervivientes'

El concurso de Aneth en ‘Supervivientes 2019’ ha estado siempre en el candelero. Pese a ser una de las primeras expulsadas, la peruana sigue siendo objeto de polémica. Su relación con Isa Pantoja -son uña y carne- no gusta demasiado a todos. Especialmente crítico se mostró Kiko Rivera, que desconfiaba completamente y no le gustaba nada esta amistad para su hermana. Unas críticas a las que ahora se suma una invitada inesperada: Kathy Sandoval.

La latinoamericana es amiga tanto de Aneth como de Chabelita y no ha perdido la ocasión de atizar con dureza a la primera. Ha sido durante la apertura de la nueva tienda de ropa interior de Jorge Javier. A Kathy no le ha temblado la voz para condenar el concurso de Aneth: “No me ha gustado su participación en Supervivientes. Se ha metido en camisas de once varas, tenía que haber sido más ella (..) en su vida personal es así, se vio realmente como es. Tanto tiempo intentando demostrar una imagen que no es, al final sale su verdadero yo“, asegura.

La panameña no duda en posicionarse del lado de Kiko Rivera en su opinión sobre la que (hasta ahora) era su amiga: “Totalmente. Mi amiga Isabel en algún momento se dará cuenta”. Además cree que se ha aprovechado de la fama de Isa Pantoja: “Es que ella no es famosa, no lo ha aprovechado más. Ella es conocida por la amistad que tiene con ella”.

Kathy Sandoval también descarta que Aneth se hubiera hecho amiga de Isabel Pantoja en Honduras, tal y como se publicó: "Pensaba que sí lo era, pero en realidad es por el cariño que le tiene hacia su hija". Por si fuera poco, avisa a Isa de que no tiene que creerla: "Si Isa la cree, por algo será, pero todavía no se ha dado cuenta de que es por algún tipo de interés". Menos mal que eran amigas…