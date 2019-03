Con la naturalidad que la caracteriza, Rosa López explica las razones por las que ha declinado participar en la nueva edición de 'Supervivientes 2019'.

Los sueños, sueños son y no siempre se cumplen. Que se lo digan a Rosa López, que acaba de declinar su participación en ‘Supervivientes 2019’ a pesar de que era algo que le hacía ilusión. Parece que la ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ no termina de ver muy claro mezclarse con según qué personajes y ha preferido renunciar a la propuesta que tenía encima de la mesa para hacer las maletas e irse a Honduras. Hay una persona clave en la vida de Rosa por la que ha preferido decir que no a este reto. Descubre en nuestro vídeo este y otros motivos que han impulsado a la cantante a rechazar su concurso en el reality más extremo de la televisión.