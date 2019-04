Una pista: el nuevo concursante de 'Supervivientes' es una estrella de las redes sociales y llenará de glamour Honduras. ¡Descubre de quién se trata!

La nómina de concursantes de ‘Supervivientes 2019’ va cogiendo forma. Tras las confirmaciones de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos, este viernes por la mañana ha sido el turno de Oto Vans. El YouTuber es todo un icono de las redes sociales y del público millenial. Es uno de los primeros instagramers masculinos que empezaron a maquillarse en su Instagram, donde cuenta con una amplia legión de seguidores (297.000) entre los que destacan personalidades importantes como Dulceida o Jessica Goicoechea. También empezó a despuntar por su gran amistad con otra gran estrella de las redes como Esty Quesada ‘Soy una pringada’.

Su confirmación no ha estado exenta de polémica. Hace días algunos seguidores descubrieron que podría ser uno de los concursantes confirmados. Oto Vans no podía reconocerlo y para eso tuvo que mentir e incluso insultar. Así lo ha explicado él mismo en sus redes: “Siento mucho y retiro las historias en las que dije que erais unas pringadas. Lo siento mucho. Me dijeron desde muy muy arriba, desde Telecinco, y lo ponía en el contrato que si alguien se enteraba tendría que pagar una indemnización (…) Tuve que hacer el gilipollas e insultar a gente para que pararan de preguntarme. Estaba muy agobiado porque se estaba enterando gente y me iban a hacer pagar muchos miles de euros. Por eso tuve que actuar así”.

Del nuevo concursante de 'Supervivientes 2019' hay que destacar que empezó subiendo vídeos en Snapchat, siguió en Instagram, cerca de los 300.000 followers, y consiguió su mayor éxito con su canal de Youtube en el que ha mostrado su real cara y que tiene más de 130.000 suscriptores.