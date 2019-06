El sorprendente sitio donde uno de los Estopa se ha puesto botox

El hermano pequeño de los Estopa, José, confiesa que se ha puesto en manos del bótox tras sufrir problemas de sudoración durante años. Descubre esta y otras anécdotas ocurridas durante su visita a 'El Hormiguero'

Si hay un grupo que ha marcado a varias generaciones en nuestro país, ese es Estopa. Sus letras y estilo descarado, rumbero y su gracia, los hermanos Muñoz han encandilado durante veinte años a un público de todas las edades. Con motivo de su 20 aniversario, este año lanzan su nuevo disco, pero eso será en octubre. Antes, esta semana, han presentado su single ‘Fuego’ y para promocionarlo han acudido a ‘El Hormiguero’ por décima vez.

Entre infinitas anécdotas que compartieron con Pablo Motos, el menor de los Estopa, José, confesó que se había puesto en manos de la cirugía estética. ¿El motivo? Un exceso de sudoración que le había afectado hasta psicológicamente. Por ello, ha recurrido al botox: “Me he operado los sobacos. Cuando acabé la gira 2015 dije, tengo que hacer un cambio en mi vida. En realidad no es una operación, pero sufro hidrólisis y sudo mucho. Me lo puse en abril y dura de seis a nueve meses, me he gastado 400 euros en cada sobaco. Si no me hubiera puesto esto ahora estaría empapado“.

José Muñoz: “Me he gastado 400 euros en botox en cada sobaco”

Su hermano, David, le vaciló comentando que le habían “vendido la moto” porque seguía teniendo manchas grandes de sudor, pero José está muy contento con el resultado: “Funciona, claro que funciona. ¡Esto no es nada, hombre!”. El presentador valenciano le preguntó por qué no se había inyectado más para acabar con la sudoración de manera definitiva: “Porque creo que se desconfigura todo y empiezas a sudar por otro lado. Estoy contento porque ahora me puedo poner camisetas de color gris y verde. He ganado en autoestima“. Aun así, su hermano insistía: “Yo le veo igual que antes”, desatando las risas del público.

David Muñoz no se quedó atrás y confesó que también tiene lo suyo, sobre todo con experiencias paranormales: “Veo mucho ‘Cuarto Milenio’ y tengo parálisis del sueño. Sueño que me visita alguien pequeñito. Estaba dormido y de repente vi como una especie de ser como los que describe Iker, con la cara blanca y túnica negra. Vi eso, me tiré de la cama y me rajé el hombro. Me quería llevar pero no pudo, eran las 3:33 de la mañana”.

El padre de @estopaoficial ha censurado una canción del disco #EstopaEH pic.twitter.com/kIhHhCJhtp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2019

Una de las anécdotas más divertidas tuvo lugar cuando desvelaron que su padre les censuró una canción titulada ‘Pesadilla Familiar’, que iba a formar parte de su próximo álbum de estudio, que verá la luz el 18 de octubre de 2019. Sin embargo, su progenitor se negó al escuchar un trozo de la letra ya que hablaba de él como un traficante de droga. Los Estopa han vuelto. | [LEER MÁS: Desmontamos el engaño de Yoli (GH 15), producto a producto].