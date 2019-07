La sorprendente confesión de Isabel Pantoja sobre Juan Gabriel

La tonadillera ha confesado que el cantante mexicano le pidió matrimonio y que con los años se arrepintió de no haber aceptado su petición.

Isabel Pantoja sigue regalando grandes momentos a la audiencia de ‘Supervivientes 2019’. La cantante fue entrevistada el domingo por Jordi González en el último ‘Conexión Honduras’ de la temporada y como no podría ser de otra forma regaló grandes titulares. Recordando su paso por la isla, se volvió a emocionar hablando de su marido, Francisco Rivera “Paquirri”, pero también de otro de los “hombres de su vida”, Juan Gabriel. La artista ha puesto punto y final a una incógnita de la que se lleva hablando décadas: ¿Hubo romance con el genio de Juaréz?

Romance o no, Isabel habló con el corazón e hizo una sorprendente confesión. La tonadillera, preguntada por Jordi, contó que efectivamente Juan Gabriel le pidió en matrimonio: “Es cierto que me lo pidió, cuando mi niño tenía cuatro años. Él me ha conocido a mi y yo le conocía a él. Le tenía un gran respeto y un gran amor. Le dije que no. Pero tengo que confesar que con los años me arrepentí. Juan Gabriel, donde estés, que sepas que me arrepentí. Después de mi marido, que es el número uno, tu fuiste al que más quise. Eras mi amigo, mi hermano, te quise con locura”.

La confesión no pasó inadvertida y el plató se arrancó en un aplauso cerrado. Jordi volvió a alabar la enorme generosidad la “reina de la copla” en abrir su corazón a toda España. La vida amorosa de Isabel lleva siendo protagonista en la prensa desde hace varias décadas y el rumor de una posible propuesta matrimonial por parte del artista mexicano lleva años en la calle. Por fin Isabel lo ha contado. La gran pena de ambos es que nunca se llegó a consumar.

Lágrimas por Paquirri

Pero si se habla de amor en la vida de la Pantoja, hay un nombre que no se puede obviar: Paquirri. Fue el hombre de la vida de Isabel y aun se emociona al recordar su gran historia. Ocurrió en la isla y también en el plató. Isabel volvió a llorar al ver el vídeo en el que le contaba a Mónica Hoyos como fue su vida a dos. Sin duda, uno de los grandes momentos que nos ha dejado la edición que está a punto de terminar.