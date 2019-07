Shaila Dúrcal se confiesa en ‘Mi casa es la tuya’: sufrió acoso escolar

Shaila Dúrcal lleva toda su vida batallando con los problemas de peso, algo que marcó su etapa escolar

Shaila Dúrcal ha sido la protagonista del último ‘Mi casa es la tuya’ de la temporada. Para conocerla mejor, Bertín Osborne se desplazó hasta Houston, donde la hija pequeña de Rocío Dúrcal y Junior vive junto a su marido y una hija que él tiene de un matrimonio anterior.

El accidente del pasado verano, en el que la menor de los hermanos Morales perdió parte de un dedo ha sido el arranque de una entrevista en la que, como no podía ser de otra manera, la sombra de Rocío Dúrcal, su éxito, su dulzura y su triste pérdida ha planeado durante todo el tiempo. Pero de aquel trágico suceso, del que Shaila todavía se está recuperando con rehabilitación, la secuela más visible no es la ausencia de una falange en una de sus manos, sino que ha ganado 20 kilos, tal y como ella misma ha confesado.

El motivo no es otro que un intento de mejorar su salud, ya que la artista ha dejado de fumar, pero la propia hermana de Carmen Morales reconoce que el problema viene de lejos: “Siempre tuve problemas de peso y se metían conmigo mucho. Batallaba mucho con el azúcar, tengo poca fuerza de voluntad, pero voy aprendiendo. Lo contaba poco, de pequeña era muy introvertida”, además, Shaila desveló la presión que sufrió por parte de su entorno confesando que «todo el mundo esperaba que fuera perfecta y mucho me lo comí todo. Y nunca mejor dicho”.

La pequeña del clan apenas tenía 26 años cuando su madre falleció, pero lo más duro para ella siempre fue el poco tiempo del que pudieron disfrutar juntas, ya que la agenda de la artista la mantenía alejada de casa durante largas temporadas. “Es muy difícil cuando pierdes al pilar más importante de tu vida y más a la edad que la perdí yo. Tenía 26 años y si pones junto todo el tiempo que he estado con ella, no he estado con ella casi. Estaba de gira, estaba 3 meses fuera y volvía un mes…», confesaba visiblemente emocionada.