El futbolista Sergio Canales está más de moda que nunca y ahora reconoce qué le dijo su mujer cuando supo que no tendrían luna de miel.

El de Sergio Canales es uno de los nombres más repetidos en los últimos días. El futbolista del Real Betis ha conseguido ser convocado con la Selección Española absoluta por primera vez, algo que le podía pasar a cualquiera, pero su caso es muy particular. El cántabro ha sufrido un calvario de lesiones en los últimos años que han puesto en jaque su carrera. Se ha roto la rodilla tres veces y fruto de su trabajo incansable por recuperarse ha conseguido brillar a su mejor nivel, algo que se traduce en el premio más ambicioso para un jugador: defender los colores del combinado nacional.

Una de las claves de su rehabilitación y de que Sergio Canales esté viviendo un sueño se escribe en femenino: Cristina Llorens. Su novia de toda la vida y ahora mujer fue la persona que más cerca estuvo del futbolista, apoyándole en todo momento. Especialmente duro fue el momento en el que la pareja se iba a casar y a celebrarlo después con un viaje de luna de miel, pero Canales sufrió otra rotura del ligamento cruzado de su rodilla, en diciembre de 2015.

Una lesión que propició un infortunio para ambos, no podrían hacer el viaje de novios en el que tanta ilusión habían depositado. Ahora, el habilidoso mediapunta santanderino ha reconocido qué le dijo Cristina cuando se enteró de que no podrían hacer las maletas: “La lesión fue más complicada de lo que yo esperaba. Unos días antes de la boda le dije: ‘Es que no me puedo ir’. Ella lo entendió perfectamente, cambió los billetes y me dijo: ‘Más te vale que sirva para algo”.

Finalmente, Sergio Canales se quedó recuperándose en San Sebastián (por entonces jugaba en la Real Sociedad) y Cristina se fue de viaje con su madre a África. Todo el esfuerzo y los malos momentos han valido la pena ahora que ambos viven un cuento de hadas, justo cuando su única hija cumple dos añitos de edad.