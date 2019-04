Sara Sálamo ha ido explicando a través de las redes cada etapa de su embarazo, sin embargo, era una incognita el sexo del bebé que espera con Isco Alarcón

Parece que fue ayer aquel 28 de diciembre cuando, tras muchos rumores, Sara Sálamo e Isco Alarcón anunciaban que iban a convertirse en papás. Sin mucho esperar, al día siguiente, Sara nos mostraba su incipiente barriguita y desde entonces no ha dejado de mostrar con toda la naturalidad del mundo cada pequeño paso que ha ido dando en esta dulce espera.

Sin embargo, el gran misterio estaba sin desvelar, hasta ahora se desconocía el sexo del bebé que esperaban la actriz y el futbolista. Ha sido el secreto mejor guardado y eso que sus seguidores no han dejado de preguntarle día tras día. Todas las apuestas indicaban que sería un niño, pero por una razón equivocada. Junto a muchas de sus publicaciones, Sara ponía un corazón azul y eso ha hecho a muchos pensar que el sexo era masculino.

Hoy han quedado resueltas las dos dudas, Sara subía una imagen suya junto a Alarcón, muy sonrientes y la acompañaba del texto: “Para todos los que nos preguntáis por el sexo de la lenteja… ¡Es un niño! Y estamos tal que así: 😍💙”. En una storie, pocos minutos después, ha querido dejar una cosa clara: “el tema de los corazones azules es algo que pongo siempre, no por el sexo del bebé. Por suerte nuestro hijo no será educado con tonterías de; los niños de azul y las niñas de rosa”. Otra cosa no, pero las ideas las tiene muy claras.

También ha anunciado que ya han terminado las clases de preparación al parto, lo que hace pensar que no queda mucho para que ese bebé, del que no conocemos el nombre todavía, deje de ser una ilusión y se convierta en una realidad. Algo de lo que, sin duda, la pareja, tiene más ganas que nadie.