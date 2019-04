El próximo 28 de abril en España se celebrarán elecciones generales, una convocatoria que tiene tremendamente preocupada a Carmen Lomana, hasta el punto de provocarle pesadillas, tal y como ella misma ha confesado. La socialité tiene muy claro cuál quiere que sea el resultado electoral, pero lo que no ve con buenos ojos es el nombramiento de su hermano Rafa Lomana como cabeza de lista de Vox por Albacete. Por ello, Carmen Lomana ha aprovechado la presentación del nuevo sujetador ‘revolucionario’ de Makoke para dar un tremendo ‘zasca’ tanto a su hermano como al partido de Santiago Abascal. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones. | [LEER MÁS: Bibiana Fernández, resignada: “mi deuda con Hacienda no se va a acabar nunca”]