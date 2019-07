Sandra Barneda adelanta su llegada a ‘Viva la vida’

Sandra Barneda va a sustituir a Emma García en sus vacaciones pero la catalana ha adelantado su llegada y ha sorprendido a la presentadora con una entrevista inesperada

¡Por fin! Sandra Barneda vuelve a la televisión el próximo fin de semana para ponerse al mando de ‘Viva la vida’ mientras Emma García, la presentadora titular, está de vacaciones. Pero la catalana se ha adelantado a las fechas establecidas y ha ido en persona a recoger el testigo de la vasca.

No lo habían anunciado, pero pasadas las 18.15h de la tarde, Emma ha presentado a Sandra Barneda, a quien ha recibido con un cariñoso abrazo y desvelando a la audiencia que, por distintos motivos, la relación que hay entre ellas es mucho más estrecha que la que pueden tener con otros compañeros.

La que fuera presentadora de los debates de ‘Supervivientes’ hasta la temporada pasada ha reconocido que le hace muchísima ilusión entrar a formar parte del programa y ha recalcado el «momento dulce» de audiencia por el que está pasando. Por su parte, Emma, ha reconocido que el hecho de que sea Barneda quien va a cubrir su puesto le supone un plus de alegría.

Pero la presencia de Sandra en el plató no ha sido como la presentadora esperaba, ya que su sustituta ha cogido el relevo antes de lo esperado y ha sido ella quien ha entrevistado a la que fuera el rostro de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

¿Cuál es el balance de Emma García en ‘Viva la vida’?

Emma lo tiene claro: «'Viva la vida' me ha cambiado y ha sido para bien. Fue un cambio tan de sorpresa, tan de repente… fue una revolución. A mí me encantan los retos y este no me quedó otra que cogerlo. Aquí he disfrutado mucho, he vuelto a ser yo. Me ha cambiado en todos los sentidos«.