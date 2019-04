Sandra Barneda confiesa el motivo por el que se dedicó al periodismo

Sandra Barneda es una periodista por vocación y ahora ha querido compartir con sus seguidores el curioso motivo por el que se dedicó a él en cuerpo y alma.

Tras el duro varapalo que ha supuesto quedarse fuera de ‘Supervivientes 2019’, Sandra Barneda encuentra la felicidad en su canal de YouTube, un proyecto hecho por y para mujeres, con el objetivo de darles cabida y luz en la sociedad actual. En la primera entrega entrevistó a Ágatha Ruiz de la Prada y la charla tuvo muy buena acogida por el público. Ahora, ha hecho un debate con diferentes féminas de casi dos horas de duración.

En este episodio, Barneda ha echado la vista hacia atrás y ha confesado por qué y en qué momento decidió dedicarse al periodismo: “Cuando era pequeña, mi madre se enfadaba mucho conmigo porque no me valía una respuesta o el típico porque sí o porque no. Necesitaba una razón para todo, incluso para castigarme”. La mujer de Nagore Robles comenta que “un profesor, cansado de mis preguntas, me dijo que yo iba para político. Nunca había tenido problemas para expresarme hasta que fui creciendo y me di cuenta del poder de las palabras, para hacer amigos, enemigos, sola o acompañada. No me callaba ni debajo del agua. Mi ímpetu no era siempre bien recibido y mi supuesta ‘incorrección’ me invitaban a quedarme en silencio. Eso me hizo dudar de bastantes de mis pensamientos durante años. Ese silencio incómodo que nos ruboriza por dentro y nos hace sentirnos mal con nosotras mismas. Supongo que era por miedo”

Todo esto le generó un sentimiento de inseguridad terrible: “Llegué a pensar que era rara, incomprendida. Por eso me callaba cuando escuchaba un comentario que no me gustaba. Un día reventé. No recuerdo el momento pero era una cuestión de supervivencia. Hablar para cambiar el modo de pensar y para ofrecer luz a esos rincones que siguen oscuros, para saber que no estamos solas. Hablar nos hace presentes. Es importante saber que existimos”. Palabra de Sandra Barneda. | [LEER MÁS: María Jesús Ruiz, ganadora por sorpresa de GH DÚO].