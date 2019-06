La salida de María Teresa Campos de Mediaset le ha dado a la veterana presentadora la libertad de hablar sin tapujos sobre todas aquellas cuestiones y compañeros de profesión con los que no está en absoluto de acuerdo. La matriarca del clan no solo ha pasado por ver, desde su casa, que no se renovaba su contrato, sino también abandono poco amistoso de sus dos hijas del programa en el que colaboraban, ‘Sálvame’. Así, si en una entrevista con Julia Otero, María Teresa Campos confesó el daño que le había ocasionado su contrato con la cadena, ahora ha sido Jorge Javier el que ha recibido sus dardos más afilados.

Durante un coloquio entrevista, la matriarca del clan Campos valoró la evolución profesional del de Badalona, quien un día fuera su ‘pupilo’: «Del corrillo pasó al Tomate y ahí empezó la televisión sin compasión». María Teresa recordó también una ocasión en la que le preguntó cuándo iba a parar con esa estrategia: «Se escudaba en que leía lo que ponía en el guion. Y yo le decía, si el guion pone que tu madre es ‘p’, ¿también lo vas a decir?».

No obstante, la madre de Terelu y Carmen Borrego quiso poner de relevancia la valía de Jorge Javier, aunque no comparte sus métodos: «es un tío culto, tiene un humor muy especial», pero «me molesta su proselitismo». De igual manera, reconoce que ‘Sálvame’ ha hecho algo completamente diferente y ha convertido a los colaboradores en personajes: «lo malo es cuando cogen a una persona y se ceban y pasan al insulto».

¿Su nieta en un reality?

Una de las cuestiones familiares que también suscitan gran interés es el futuro profesional de la hija de Terelu Campos. Así, mientras que la versión ‘oficial’ apunta a que Alejandra Rubio se ha presentado a la Selectividad para estudiar Derecho, desde ‘Sálvame’ también se ha comentado que existe una oferta para participar en un reality. «No es cierto que mi nieta vaya a ‘Supervivientes’, ni ahora ni nunca», ha respondido tajante María Teresa.

La respuesta a las duras palabras de la periodista no se han hecho esperar. Desde el plató de 'Sálvame', Mila Ximénez ha jurado por su familia que jamás le han dado directrices sobre lo que tiene que hacer en el programa y, respecto a la crueldad, ha espetado: «cuando se hacía sangre en tus corrillos, hacíais más daño que en 'Sálvame', entre los damnificados, yo». Y ha finalizado con una advertencia a la madre de su amiga Terelu: «siendo una grande como eres, esto no te beneficia en absoluto».