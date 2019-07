El regreso de Chelo García-Cortés de la isla de Supervivientes no está siendo tan plácido y amistoso como ella habría deseado. La colaboradora de ‘Sálvame’ no solo tiene frentes abiertos en lo que atañe a la relación con su mujer, Marta Roca, sino que también ha entrado en enfrentamiento con las que fueron sus amigas y compañeras de programa, María Patiño y Gema López. Ha sido la presentadora de Socialité la que se ha pronunciado sobre esta polémica en el estreno de la última película de Santiago Segura, ‘Padre no hay más que uno’, y sus declaraciones pronostican de todo menos un regreso a la concordia. Por otro lado, María Patiño también ha hablado de su inesperado éxito en el mundo del cine. Dale al play y no pierdas detalle de sus palabras. | [LEER MÁS: Rocío Crusset presume de novio y de tipazo en su isla favorita]