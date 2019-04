Terelu Campos y Carmen Borrego son solo las últimas de la lista de tertulianos que decidieron poner punto y final a su trabajo en 'Sálvame'. ¿Te acuerdas de todos?

La tensión y los nervios son dos de los ingredientes que siempre están presente en la receta de éxito con la que se cocina ‘Sálvame’. No hay un solo programa en el que no estén presentes y así ha sucedido durante estos diez años que lleva en antena. Ambos han estado presentes en los polémicos abandonos de Carmen Borrego y Terelu Campos. Las hermanas más famosas de la televisión nacional han decidido abandonar su silla en el programa de ‘La Fábrica de la Tele’ contra todo pronóstico. Ellas son las últimas en decir adiós a sus puestos, pero ni mucho menos han sido las primeras. Hay muchos casos y todos con su polémica particular. ¿Te acuerdas de todos? Si quieres rememorar los despidos o marchas más controvertidas de ‘Sálvame’, no te pierdas nuestra galería.