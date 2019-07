El regreso de Chelo García-Cortés de la isla de ‘Supervivientes’ no ha sido todo lo plácido que hubiera deseado. La colaboradora de ‘Sálvame’ hizo determinadas declaraciones en el reality que dolieron mucho a dos de sus compañeras y amigas de ‘Sálvame’, María Patiño y Gema López. La colaboradora aún no se ha enfrentado a ellas en el plató del programa de Telecinco y es que hay un motivo de peso que impide que Chelo García-Cortés se haya reincorporado al trabajo después de regresar de ‘Supervivientes’. ¿Tiene miedo al reencuentro? Dale al play y no pierdas detalle de sus palabras. | [LEER MÁS: El look transparente de Sofía Suescun con el que solo se atrevería una Kardashian]