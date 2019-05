Rosanna Zanetti confiesa cómo ha encajado la hija de Elena Tablada la llegada de su hermanito

Rosanna Zanetti hace su primera aparición desde que diese a luz a su primer hijo junto a Bisbal y habla sobre la relación de la hija mayor del cantante con el recién nacido, así como de todos los aspectos relacionados con su debut en la maternidad

Había mucha expectación por conocer las primeras impresiones de Rosanna Zanetti después de que diera a luz a su hijo junto a David Bisbal. Los cuidados de su pequeño no le habían permitido prácticamente cumplir con sus compromisos profesionales hasta hoy mismo. ¿Cómo se porta el bebé?, ¿a quién se parece?, ¿qué tal ha acogido la otra hija del cantante la llegada del pequeño? La modelo venezolana responde a todas las cuestiones con la naturalidad y simpatía que le caracteriza.

Una de las primeras cosas que desvela Zanetti es que “se porta súper bien, solo llora cuando tiene hambre”, así como que está disfrutando muchísimo dándole el pecho: “Me encanta”. Lo que tiene claro es que se parece muchísimo a su padre: “Tiene todo de David, se parece hasta en los pies. Lo vi en la ecografía y no me he equivocado”, asevera. De hecho, es el propio almeriense el que está enseñando a su mujer a satisfacer las necesidades del pequeño: “David tenía una experiencia como padre que fue lo que me enamoró, él está muy involucrado con todo y me enseñó a bañar al niño”.

Un punto especialmente interesante a tratar era saber cómo había acogido la otra hija de David Bisbal (junto a Elena Tablada) la llegada de su hermanito. Rosanna Zanetti no tiene más que palabras de agradecimiento: “Es una excelente hermana mayor, está orgullosa, muy involucrada con todo. Ha cambiado pañales, le ha bañado, le ha dado el biberón… increíble”. Hace pocas semanas, la propia Tablada también confesaba que su hija estaba encantada con el vástago de Bisbal y Zanetti. Eso sí, Rosanna hace público lo que se esperaba, que Tablada no conoce al pequeño: “No le ha conocido porque no tenemos casi relación, hemos coincidido tres veces en la vida”.

Quien sí ha tenido el placer de compartir un rato agradable con su bebé es la familia de Bisbal: “Han venido aquí porque era más fácil, pero este verano no hay duda de que Almería va a ser un destino fijo. Queremos que se dé su primer baño en la playa”. No es de extrañar ya que el pasado verano se quedó sin ella dado que estaba en el primer trimestre de embarazo.

La diseñadora también habló de sus planes de futuro. Lo tiene claro, quiere volver a ser madre. "Sí, quiero tener más hijos. No quiero hijos únicos, hay que acompañarlos. Además la experiencia de la maternidad ha sido muy bonita. No quiero esperar mucho pero tampoco poco. Me gustaría que fueran contemporáneos". Lo que descartó es poder acompañar a David Bisbal durante toda la gira, pero sí que desveló que estará el 5 de junio en el concierto que ofrecerá en el Teatro Real.