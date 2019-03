Rosana se marca un dúo con Juan Guaidó por las calles de Venezuela

Este miércoles, la cuenta oficial de la cantante Rosana anunciaba que esta se había marchado a Venezuela y que, por lo tanto, se veía obligada a reprogramar los conciertos previsto para este fin de semana en Úbeda (Jaén) y Priego de Córdoba (Córdoba). Poco después, la intérprete comenzaba a subir vídeos a sus redes sociales en los que dejaba ver que estaba disfrutando de la experiencia. “Estamos en #Venezuela ayudando donde podamos…”, explicaba en una de las imágenes.

Hace apenas dos días Rosana Arbelo canceló un concierto en España y se quedó en #Venezuela entregando #ayudahumantaria en un hospital junto a Fabiana Rosales. Ayer le vimos también cantando con Juan Guaidó y arrancando sonrisas en La Guaira. Te queremos @RosanaOficial. pic.twitter.com/RqWDqwCOPe — Marta Llopis (@LlopisMarta95) 18 de marzo de 2019

Lo que la canaria quizás no se esperaba era terminar protagonizando un curioso dúo con la cara más visible de la revolución venezolana, el líder de la oposición Juan Guaidó, con quien se ha encontrado en el barrio popular de La Guaira, la capital del Estado Vargas, de donde es originario el político.

Fueron muchos los vecinos que reconocieron a Rosana que, al llevar la guitarra encima, no dudó en interpretar junto al político varios fragmentos de algunas de sus canciones más conocidas como ‘Pa ti no estoy’ y ‘Sin miedo’. “No espero visita, así que no vayas que pa ti no estoy”, se escucha cantar a la de Lanzarote, a lo que Guaidó responde: “¡para los malos no estamos, para los buenos sí”.

La artista no solo se ha reunido con Juan Guaidó, también ha acompañado a su mujer, Fabiola Rosales, a la entrega de material al hospital San Juan de Dios. En el video, compartido por Rosales, se puede ver a Rosana, que asistió a la entrega de 50 colchones, mientras se escucha su canción ‘Sin miedo’