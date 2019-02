Rosalía y Penélope Cruz, el dueto musical más inesperado

Dios las cría y ellas se juntan. Rosalía y Penélope Cruz cantan juntas un éxito de Lola Flores y despiertan la admiración general. Descubre el nuevo proyecto que ha unido sus caminos y que tiene a Almodóvar como figura clave.

Da la impresión de que no hay nada que le resista a Rosalía. Es la cantante de moda desde hace muchísimos meses, su éxito no hace más que crecer y da la sensación de que puede probar suerte en cualquier materia que saldrían bien parada. Su reciente incursión en el cine demuestra su polivalencia, pero lo que no esperábamos es que compartiera guion con la mismísima Penélope Cruz y más aún, que ambas formasen un binomio musical completamente inesperado.

Penélope y Rosalía forman parte del reparto de ‘Dolor y Gloria’, la nueva película de Pedro Almodóvar que se estrenará el próximo 22 de marzo. Durante una parte del film, las dos sorprenden cantando a dueto ‘A tu vera’, uno de los temas más conocidos de la mítica Lola Flores. En la escena las dos aparecen lavando ropa en el río de una pequeña localidad de Castilla- La Mancha.

Es especialmente anecdótico que el cameo de Rosalía en la ficción de Almodóvar llega unos meses después de que protagonizasen aquel momento viral en el que el director de cine llama desde un balcón a la cantante al grito de “Rosalía, guapa, que soy Pedro”. En un primer momento se dijo que la catalana había ignorado al manchego, pero posteriormente la artista explicó lo sucedido.

'Dolor y Gloria' es una producción que tiene un marcado aire autobiográfico y que podría relatar la vida del propio Almodóvar, según medios cinematográficos. Entre el reparto destacan actores tan conocidos como Asier Etxeandía, Raúl Arévalo, Nora Navas, Julieta Serrano, Susi Sánchez, Leonardo Sbaraglia, Julián López y César Vicente.