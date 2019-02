Rocío Flores ha aprovechado su perfil de Instagram para mandar un sincero mensaje de agradecimiento a todos sus 'followers'

Rocío Flores ha superado los 60.000 seguidores en Instagram, todo un hito teniendo en cuenta que la hija de Rocío Carrasco siempre ha evitado pronunciarse en público acerca de todas las polémicas que envuelven a su familia.

Pero ser nieta de Rocío Jurado tiene sus consecuencias y, desde el momento en que la sobrina de Gloria Camila abrió su perfil en la red social de las fotografías, son muchos los fans de los miembros del clan que siguen los pasos de la hija de Antonio David Flores. Habitualmente Rocío utiliza su cuenta para trabajar, asesorando a sus clientes acerca de rutinas saludables, pero anoche quiso mandar un cariñoso mensaje a sus ‘followers’.

“Me voy a dormir que no puedo más y gracias por quererme, por estar ahí todos los días, y por verme, por aguantarme y por el apoyo que me dais. No sabéis la cantidad de mensajes que recibo a diario de personas que ven mis fotos, mis historias… y es alucinante. Yo misma me quedo sorprendida, así que estoy encantada con los seguidores que tengo, ya sabéis que formáis parte de mí desde siempre”, fueron las palabras de la malagueña, que no acostumbra a dirigirse a sus fans.