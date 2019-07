Rocío Flores, contra Kiko Jiménez tras romper con Gloria Camila

La sorprendente ruptura de Gloria Camilo y Kiko Jiménez, tras cuatro años de relación, se ha convertido en uno de los grandes temas de la semana. Este viernes el andaluz ha acudido puntual a su cita con ‘MyHyV’ para hacer de tripas corazón y contar qué ha sido lo que los ha llevado a tomar esta dura decisión.

Ha sido un programa cargado de emociones en el Kiko no solo le ha explicado a Toñi Moreno que está muy enfadado porque Gloria, que no quiere que se conozca la verdad, es quien está detrás de todos los rumores que apuntan a que ahora él está con Sofía Suescun, sino que también ha contado el enfrentamiento que ha tenido con otro miembro de la familia.

Según ha confirmado Kiko, se le ha relacionado con Sofía por el interés que tiene Gloria Camila de que no se sepa la verdad💥 #MyHyV https://t.co/i1E8bX4A0w — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) 12 de julio de 2019

En un momento de la conversación, Jiménez ha leído un mensaje que le ha llegado de una de las personas más cercas a su ya exnovia, su sobrina, Rocío Flores. «No quiero hacer daño y no quiero hacer leña del árbol caído, pero la primera que lo ha hecho ha sido Rocío Flores», ha desvelado Kiko, que a continuación ha leído uno de los mensajes que la hija de Rocío Carrasco le mandó tras conocer la ruptura de su tía. «Me mandó un mensaje y me pone ‘este mensaje ni lo vas a leer, pero se te debería caer la cara de vergüenza. Después de que te hemos acogido como uno más… eres un aprovechado más de nuestra familia. Otro más que se sube al carro, no tienes vergüenza porque no la conoces ni tienes neuronas«, la dicho mientras miraba a la pantalla de su móvil.

«No me he aprovechado nunca de nada, y se me han ofrecido muchas cosas. Pero bueno, tú estás donde estás», ha sentenciado un tanto misterioso el consejero del amor, que inmediatamente después ha recibido el cariño del plató de ‘MyHyV’ y de todos sus compañeros, gracias a lo cual ha recuperado, al menos por un momento, la sonrisa. | [Leer más: Albert Rivera y Malú oficializan su relación con su primera aparición pública]