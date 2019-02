Rocío Crusset, Alberto Herrera y la broma que demuestra cómo es su relación

View this post on Instagram

Donde vayas tú voy yo, y si te vas me voy contigo. Feliz cumpleaños mi moroset. Porque lo que tenemos nosotros muy pocos lo tienen, y eso es de ser unos suertudos de la leche. Eres sin duda lo mejor que tengo y quien me conoce sabe que lo que más feliz me hace es estar pegada a ti y seguirte a todos lados, aunque luego sea una mandona y te embole para cambiar tus planes para perdernos juntos por ahí ❤️ Pues eso, que te quiero más que a las papas a lo pobre y las croquetas de la abuela y serás siempre mi prioridad en todos los sentidos❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @alberto.herreram