Así expulsó Risto Mejide a Arcadi Espada del plató de ‘Chester’

Por fin sale a la luz el documento gráfico de cómo Risto Mejide echó a Arcadi Espada de su 'Chester' tras una afirmación que el presentador no pudo soportar. Descubre qué pasó exactamente

Risto Mejide contra Arcadi Espada. Uno de los enfrentamientos más agrios de las redes ha llegado al plató. ‘Chester’ ha emitido de manera íntegra y sin edición la entrevista que acabó con el tertuliano siendo el primer expulsado de la historia del programa. Fue el propio Arcadi Espada el que desveló el suceso la misma semana de la grabación. Allí aseguraba que “me levanté y lo dejé en su sofá”, jactándose que el fin de la entrevista fue por su decisión. Mediante las redes, el presentador dio su versión, él había expulsado a Arcadi del plató. Hoy, por fin, se conoce la verdad.

El comentario que desencadenó la polémica durante la grabación fue el siguiente: “Si el Servicio Público de Salud le ha avisado a usted de que su hijo va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir primero la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo.Y luego la responsabilidad económica”. Una idea que ya había sido defendida por el columnista en un texto de ‘El Mundo’. La presencia del padre de un niño de 11 años con síndrome de Down unido a una tensa discusión ha acabado con Risto tomando la decisión: “Arcadi, no lo he hecho nunca pero el que va a acabar esta entrevista soy yo”.

La respuesta de Arcadi ha sido marcharse, caminar hasta la salida del plató y espetar: "que sepas que el tramposo eres tú". Tal y como el tertuliano había reflejado en su columna. Finalmente, Risto Mejide ha querido dedicar el último aplauso del programa al padre del niño con síndrome de Down que, visiblemente nervioso, ha agradecido el gesto del presentador.