Triunfo de vital importancia para los Franco. El Tribunal Supremo ha paralizado la exhumación de los restos del Caudillo y su familia lo festeja. No obstante, el Gobierno no se da por vencido y confían en revertir la situación.

El próximo 10 de junio era el día fijado por el Gobierno para iniciar la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero la hoja de ruta ha cambiado por completa con la decisión del Tribunal Supremo de paralizar todo el proceso. ¿El motivo? la falta de una sentencia firme. Por ello, consideran que no acceder a la petición familiar podría resultar “extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes, sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso”, así como “un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco”.

La primera reacción familiar a la decisión del Supremo la ha protagonizado Francis Franco: “Era de justicia”, ha declarado de manera escueta pero radiante a ‘La Razón’. La alegría del clan llega tras años de lucha contra por evitar que el exdictador abandone su panteón en el monumento que construyó tras su victoria en la Guerra Civil Española. Al hilo, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha mostrado su satisfacción: “Nos propusimos como finalidad superior evitar la exhumación y en su caso, como en una batalla defensiva, retrasarla al máximo, a la espera de mejores condiciones que no se dieron en las últimas elecciones”.

Un éxito en los intereses de los Franco pero que podría no ser definitivo y que seguirá contando con la oposición del Ejecutivo de Sánchez: “La suspensión cautelar implica que el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte. Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco”, reza un comunicado emitido por miembros del Gobierno. | [LEER MÁS: La otra consecuencia de la retirada de don Juan Carlos]