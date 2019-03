María Teresa Campos abre las puertas de su casa a Alejandra Rubio y ambas se confiesan entre bambalinas. ¿Quieres saber qué se han dicho?

María Teresa Campos y Alejandra Rubio han protagonizado un momento que era muy esperado por todos los fans de la familia. La abuela ha abierto las puertas de su espectacular casa a su nieta para enseñar todos los rincones, con especial atención a un majestuoso vestidor. Tampoco ha dudado en poner los dientes largos a la joven con una espectacular colección de bolsos que Alejandra querría incorporar inmediatamente a su armario. Lo ha hecho a través de su canal de MTMAD ‘Black Sheep’. Aunque también ha habido momentos tensos, como el recadito que le ha dejado la reina de la tele a la influencer.

Nieta y abuela han demostrado una complicidad bárbara, aunque a María Teresa Campos no le han temblado las piernas para reprocharle a Alejandra Rubio qué es lo que no le gusta de su nieta. Lo ha hecho mientras buscaban objetos curiosos en la casa: “Lo que yo en la mudanza tengo que encontrar para dártelo son las cosas que me pintabas cuando eras pequeña. Siempre te ha gustado eso de los estampados, la ropa pero eso está muy bonito pero también que estudies eso ya sabes tú que yo no te voy a dejar voy a ser martillo y no te voy a dejar parar porque tú has sido muy buena estudiante”, argumentaba la periodista.

Segundos más tarde, la presentadora quiso matizar sus palabras: “Por una parte, a mí me gusta mucho que estés en este canal hablando de tus cosas y que la gente sepa cosas de ti ya que les gustas tanto y, por otra parte, ya sabes mis consejos soy un latazo de abuela que nunca te va a dejar…”, argumenta. Consciente de que era una reprimenda cariñosa, la hija de Terelu Campos aceptó de buen grado las palabras: “No eres un latazo, eres una buena abuela. Y a ver si vuelves ya a la tele”. ¿Mensaje subliminal de Alejandra Rubio?

Envidia de armario

En el vídeo, María Teresa también hace una exhibición de armario, con una colección de bolsos que ha maravillado a su nieta: “Algunos ya me los ha dado. Hala, pero estos no me los das no? Mirar qué bolsos tiene, me muero. De Dior, de Yves Saint Laurent, de Prada… No había visto yo estos bolsos los tenías bien guardados eh? Para que no te los coja…”, decía Rubio.

Otra de las anécdotas que deja este momento entre abuela y nieta es conocer Por qué María Teresa no lleva vestidos. Ella misma responde: "Yo es que tengo una cantidad de vestidos que no me los pongo porque me resulta más cómodo ir en pantalones y ya estoy en la comodidad. Por eso, me compro jerseicitos, blusitas y cosas así. Y algunas cosas las guardo luego de toda la vida, hay cosas que nunca me deshago de ellas y tienen mucho tiempo. Este jersey de Cavalli te lo puedes poner ahora perfectísimamente", sentencia.