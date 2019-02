Malú y Albert Rivera se han convertido en los protagonistas de este miércoles con la última entrega de la revista ‘Semana’, que ha desvelado en su portada que la cantante y el político son más que amigos y han pasado juntos el día de San Valentín. La noticia de este posible noviazgo ha llegado a casi todos los programas de televisión, donde los colaboradores no han dejado de opinar al respecto.

‘Espejo Público’, presentado por Susanna Griso, no ha sido menos y es que entre sus rostros se encuentra el torero y también tertuliano, Francisco Rivera. Aunque se ha quedado un poco sorprendido cuando le han pedido su opinión, el marido de Lourdes Montes no ha dudado en contestar a la petición con una divertida ocurrencia.

Fran Rivera: “Imagino que Albert Rivera y Malú no dormirían mucho y lo pasarían muy bien” ► https://t.co/uPMbVjbjDA — Espejo Público (@EspejoPublico) 20 de febrero de 2019

"Me imagino que se lo pasarían muy bien. No sé si dormirían mucho pero se lo pasarían muy bien", ha dicho en referencia a la noche que, según la mencionada revista, Malú y Albert habrían pasado juntos. Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje bonito a la artista, "la quiero muchísimo, es una mujer maravillosa" y una pequeña pulla al de Ciudadanos, "Albert tiene mucha suerte, a ver si se le cambia esa cara. Esa sonrisita en el cuerpo, que te va a venir muy bien. Y Malú seguro que te va a dar mucha alegría a ese cuerpo".