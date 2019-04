Rafa Nadal se recupera de una lesión y aprovecha el tiempo disfrutando de una de sus pasiones y de una compañía muy especial. Descúbrelo en nuestra galería.

Hace poco más de dos semanas que Rafa Nadal tuvo que verse obligado a abandonar el torneo de Indian Wells a consecuencia de unas molestias en su rodilla derecha. Desde entonces, comenzó un proceso de recuperación de cara a estar en perfectas condiciones para el comienzo de la temporada de tierra batida, su superficie fetiche, en Montecarlo del 14 al 21 de abril. Lo primero que tuvo claro es que no había un mejor lugar posible para sanar su lesión que su Mallorca y ha viajado hasta el lugar que le vio nacer. El tenista está tremendamente arraigado a su tierra, basta con recordar cuando no dudó en ponerse el mono y las botas y ayudar a sus vecinos de toda la vida en las labores tras las fatídicas inundaciones. Lo otro que tenía meridiano es que estar con su familia es una de sus prioridades y que debían estar junto a él, tal y como demuestran las imágenes que Look posee en primicia . Su tío, Tony Nadal, ha sido como un padre (además de su entrenador). Pero igual de importante es su hermana, Maribel, la que dicen que es su ojito derecho, pese a tener un perfil mediático muy bajo.

Con ambos, y con el novio de su hermana, Pep Juaneda, Rafa Nadal ha disfrutado de unos días de relax practicando su otra gran pasión cuando no está en las pistas de tenis: el golf. El mallorquín es un enamorado de este deporte e incluso ha participado en diferentes competiciones, demostrando grandes dotes. Llegó a ser subcampeón de Baleares de Golf para mayores de 30 años. Ataviado con el uniforme de un profesional del golf, Rafa intercambió golpes con su cuñado y su hermana, también grandes especialistas.

Su hermana María Isabel, a la que en su círculo familiar llaman Maribel, es su fan numero uno en la cancha –con permiso de Xisca Perelló-, pero también su compañera de palos en el golf. Tan buena es la relación de Rafa Nadal con su hermana que Maribel y Pep también tienen previsto pasar por el altar después de que lo hagan Rafa y Mery, su íntima amiga del colegio a la que un día, hace ya varias décadas, presentó a su hermano y acabó siendo su cuñada. Lo que son las cosas…

Si quieres descubrir la personalidad de la hermana de Rafa Nadal y quieres ver cómo se desenvuelven en el golf, no te pierdas nuestra galería. | [LEER MÁS: Si ves distinto el rostro de Paula Echevarría en los próximos días esta es la explicación]