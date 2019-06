Rafa Nadal ha ganado su Roland Garros número 12, un hito del deporte en el mismo año en el que se casará con Xisca Perelló

Rafa Nadal y Xisca Perelló tienen un nuevo regalo de bodas: el título de Roland Garros 2019. Se trata del Grand Slam francés de tierra batida número 12 de la carrera del tenista español, un hito del deporte que le da paso a la historia. Además, coincide con su gran resurrección en el año en el que pasará por el altar junto a su novia de toda la vida. Pese a que la discreción ha sido la pieza angular de la pareja durante toda su relación, la revista ‘Hola’ destapó hace meses que iban a ser marido y mujer.

"Todo esto es increíble, no puedo ni explicar la sensación que tengo. Es un sueño que nunca me hubiera imaginado cuando gané la primera vez en 2005", ha asegurad a los medios franceses Rafa Nadal. Xisca Perelló se ha convertido en su gran apoyo, siguiéndole prácticamente en cada torneo internacional que el español compite. "Espero que nos volvamos a ver el año que viene", le ha dicho el tenista al público de París, quizás algunos de ellos no sepan que la siguiente temporada, Nadal peleará por los títulos con un anillo en el dedo, a juego con el de Xisca Perelló.